Грозит ли мобилизация тем, у кого закончился контракт: ответ Минобороны

В ведомстве ответили на частые вопросы украинцев о службе в украинской армии. В частности, там рассказали, есть ли угроза мобилизации сразу после того, как закончилось действие контракта.

"Нет. После увольнения предусмотрена отсрочка не менее 6 месяцев", - подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что в некоторых случаях отсрочка может быть еще более продолжительной. В частности, это возможно при условии участия в боевых действиях.

"Кроме того, для действующих военнослужащих предусмотрена дополнительная отсрочка по истечении контракта", - обратили внимание в ведомстве.

В министерстве отдельно обратили внимание, что действие контракта продолжается даже в случае завершения войны. В документе прописаны четкие сроки.

Реформа армии

Напомним, ранее в Украине анонсировали масштабную реформу денежного довольствия и условий службы в армии.

Согласно нововведениям, украинские пехотинцы станут самыми высокооплачиваемыми боевыми специалистами в мире со средней зарплатой в 300 тысяч гривен в месяц (максимум - до 460 тысяч гривен благодаря доплатам за дни штурмов и пребыванию на позициях).