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Чи загрожує мобілізація тим, у кого закінчився контракт: відповідь Міноборони

20:30 12.06.2026 Пт
2 хв
Після завершення контракту є важлива гарантія, але не назавжди
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: українцям, у яких завершився термін дії контракту, дають відстрочку (Getty Images)

Військових, у яких завершився термін дії контракту, одразу мобілізувати не можуть. Для цього є законні підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві відповіли на найчастіші запитання українців про службу в українській армії. Зокрема, там розповіли, чи є загроза мобілізації одразу після того, як закінчилася дія контракту.

"Ні. Після звільнення передбачена відстрочка щонайменше 6 місяців", - наголосили в Міноборони.

Там додали, що в деяких випадках відстрочка може бути ще тривалішою. Зокрема, це можливо за умови участі в бойових діях.

"Крім того, для діючих військовослужбовців передбачена додаткова відстрочка після закінчення контракту", - звернули увагу у відомстві.

У міністерстві окремо звернули увагу, що дія контракту продовжується навіть у разі завершення війни. У документі прописані чіткі терміни.

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Реформа армії

Нагадаємо, раніше в Україні анонсували масштабну реформу грошового забезпечення та умов служби в армії.

Згідно з нововведеннями, українські піхотинці стануть найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі із середньою зарплатою в 300 тисяч гривень на місяць (максимум - до 460 тисяч гривень завдяки доплатам за дні штурмів і перебування на позиціях).

Крім того, в Україні запроваджують три нові типи контрактів із чіткими термінами служби (піхотно-штурмовий на 10-14 місяців, бойовий і базовий на 24 місяці).

Після їх завершення військовим гарантується базова відстрочка від мобілізації щонайменше на 6 місяців, яка може збільшуватися залежно від кількості днів, проведених у бою, та досвіду служби з 2022 року.

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Міністерство оборони УкраїниКонтрактна арміяМобілізація в УкраїніВідстрочка