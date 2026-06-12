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Грозит ли мобилизация тем, у кого закончился контракт: ответ Минобороны

20:30 12.06.2026 Пт
2 мин
После завершения контракта есть важная гарантия, но не навсегда
aimg Иван Носальский
Грозит ли мобилизация тем, у кого закончился контракт: ответ Минобороны Иллюстративное фото: украинцам, у которых завершился срок действия контракта, дают отсрочку (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Военных, у которых завершился срок действия контракта, сразу мобилизовать не могут. Для этого есть законные основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве ответили на частые вопросы украинцев о службе в украинской армии. В частности, там рассказали, есть ли угроза мобилизации сразу после того, как закончилось действие контракта.

"Нет. После увольнения предусмотрена отсрочка не менее 6 месяцев", - подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что в некоторых случаях отсрочка может быть еще более продолжительной. В частности, это возможно при условии участия в боевых действиях.

"Кроме того, для действующих военнослужащих предусмотрена дополнительная отсрочка по истечении контракта", - обратили внимание в ведомстве.

В министерстве отдельно обратили внимание, что действие контракта продолжается даже в случае завершения войны. В документе прописаны четкие сроки.

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Реформа армии

Напомним, ранее в Украине анонсировали масштабную реформу денежного довольствия и условий службы в армии.

Согласно нововведениям, украинские пехотинцы станут самыми высокооплачиваемыми боевыми специалистами в мире со средней зарплатой в 300 тысяч гривен в месяц (максимум - до 460 тысяч гривен благодаря доплатам за дни штурмов и пребыванию на позициях).

Кроме того, в Украине вводится три новых типа контрактов с четкими сроками службы (пехотно-штурмовой на 10-14 месяцев, боевой и базовый на 24 месяца).

После их завершения военным гарантируется базовая отсрочка от мобилизации не менее чем на 6 месяцев, которая может увеличиваться в зависимости от количества дней, проведенных в бою, и опыта службы с 2022 года.

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