Чи загрожує мобілізація тим, у кого закінчився контракт: відповідь Міноборони

Військових, у яких завершився термін дії контракту, одразу мобілізувати не можуть. Для цього є законні підстави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

У відомстві відповіли на найчастіші запитання українців про службу в українській армії. Зокрема, там розповіли, чи є загроза мобілізації одразу після того, як закінчилася дія контракту.

"Ні. Після звільнення передбачена відстрочка щонайменше 6 місяців", - наголосили в Міноборони.

Там додали, що в деяких випадках відстрочка може бути ще тривалішою. Зокрема, це можливо за умови участі в бойових діях.

"Крім того, для діючих військовослужбовців передбачена додаткова відстрочка після закінчення контракту", - звернули увагу у відомстві.

У міністерстві окремо звернули увагу, що дія контракту продовжується навіть у разі завершення війни. У документі прописані чіткі терміни.

Реформа армії

Нагадаємо, раніше в Україні анонсували масштабну реформу грошового забезпечення та умов служби в армії.

Згідно з нововведеннями, українські піхотинці стануть найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі із середньою зарплатою в 300 тисяч гривень на місяць (максимум - до 460 тисяч гривень завдяки доплатам за дні штурмів і перебування на позиціях).