Чи загрожує мобілізація тим, у кого закінчився контракт: відповідь Міноборони
Військових, у яких завершився термін дії контракту, одразу мобілізувати не можуть. Для цього є законні підстави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві відповіли на найчастіші запитання українців про службу в українській армії. Зокрема, там розповіли, чи є загроза мобілізації одразу після того, як закінчилася дія контракту.
"Ні. Після звільнення передбачена відстрочка щонайменше 6 місяців", - наголосили в Міноборони.
Там додали, що в деяких випадках відстрочка може бути ще тривалішою. Зокрема, це можливо за умови участі в бойових діях.
"Крім того, для діючих військовослужбовців передбачена додаткова відстрочка після закінчення контракту", - звернули увагу у відомстві.
У міністерстві окремо звернули увагу, що дія контракту продовжується навіть у разі завершення війни. У документі прописані чіткі терміни.
Реформа армії
Нагадаємо, раніше в Україні анонсували масштабну реформу грошового забезпечення та умов служби в армії.
Згідно з нововведеннями, українські піхотинці стануть найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі із середньою зарплатою в 300 тисяч гривень на місяць (максимум - до 460 тисяч гривень завдяки доплатам за дні штурмів і перебування на позиціях).
Крім того, в Україні запроваджують три нові типи контрактів із чіткими термінами служби (піхотно-штурмовий на 10-14 місяців, бойовий і базовий на 24 місяці).
Після їх завершення військовим гарантується базова відстрочка від мобілізації щонайменше на 6 місяців, яка може збільшуватися залежно від кількості днів, проведених у бою, та досвіду служби з 2022 року.