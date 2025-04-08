Повлияют ли пошлины Трампа против Европы на ее помощь Украине: объяснение эксперта

Новые тарифы президента США Дональда Трампа против Евросоюза вряд ли оставят Украину без финансовой и военной поддержки Европы.

Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал Андрей Длигач, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и глава Advanter Group.

По мнению профессора, возможность того, что ЕС в определенный момент будет не в состоянии финансировать Украину из-за торговой войны с США, маловероятна

"Мы рассматривали такой сценарий, он представляется реалистичным, но маловероятным. Маловероятным из-за того, что, ни 40, ни 100, ни 200 миллиардов евро не является неподъемной суммой для Европейского Союза. Я имею в виду прямую военную или финансовую помощь Украине. Тем более, что есть абсолютно понятный инструмент - российские обездвиженные активы", - рассказал Длигач.

Профессор добавил, что такая ситуация вряд ли произойдет еще и потому, что у Европейского Союза есть чем торговаться с Соединенным Штатом Америки.

"Речь идет о технологиях, о химии, об оборудовании. Потому что Соединенные Штаты Америки зависят от европейского импорта", - отметил эксперт.

Длигач считает, что Евросоюз сейчас воспользуется ситуацией с новыми тарифами США, чтобы усилить собственную конкурентную способность и "продать внутреннему политикуму" необходимость проведения радикальной модернизации самого ЕС. Европа будет пытаться сделать блок более инвестиционно привлекательным.

"Я бы сказал, что как раз переориентация индийских и китайских производителей на европейский рынок замещая недостаток продаж на американском рынке, может быть даже большим вызовом чем торговая война с США", - резюмировал Длигач.

Тарифы Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о планах ввести пошлины на товары из стран Евросоюза.

В частности, Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Пошлины, которые также охватывают готовые металлические изделия, призваны пресечь то, что чиновники администрации назвали попытками стран обойти существующие тарифы.

Позже, 2 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран.