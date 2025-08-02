Не пейте кофе с похмелья: вот что произойдет с организмом

Кофе утром после употребления алкоголя не помогает быстрее оправиться, а наоборот только может ухудшить состояние. Кофеин усиливает обезвоживание, повышает давление и нагрузку на сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong .

4 риска от употребления кофе с похмельем

Двойное обезвоживание

Диетолог Лаура Бурак рассказала, что обезвоживание является причиной многих неприятных побочных эффектов (например, усталости, тошноты и головокружения), которые люди испытывают во время похмелья.

Тогда как кофе может быть несколько мочегонным средством, поэтому его употребление во время похмелья может быть двойным обезвоживающим ударом. Вместо того чтобы пополнять жидкость и помочь организму восстановить баланс, вы продолжаете терять больше жидкости через мочу.

А это может усилить симптомы похмелья и вызвать пульсирующую головную боль.

Усилится тревожность

Употребление алкоголя может влиять на уровень дофамина, что может нарушить работу других нейромедиаторов и негативно повлиять на настроение на следующий день.

Когда расслабляющий эффект алкоголя исчезает, то нервная система работает в усиленном режиме. Именно поэтому тревога, депрессия и раздражительность являются признаками похмелья.

Похмелье может нанести вред эмоциональной регуляции, затрудняя контроль над своими чувствами. Из-за содержания кофеина кофе у некоторых людей усиливает тревожность и нервозность.

Проблемы с желудком

Употребление алкогольных напитков может нарушить работу даже самого крепкого желудка. Это потому, что алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. В результате может возникнуть тошнота, рвота и боль в желудке.

Употребление кофе во время похмелья может спровоцировать вдвое больше проблем с желудком. Кофеин не только действует как стимулятор, ускоряя сокращение кишечника, что может вызвать вздутие живота, изжогу и кислотный рефлюкс.

Проблемы со сном

Алкоголь прерывает высвобождение мозгом мелатонина - гормона, поддерживающего сон, и может сократить глубокую фазу сна.

Если вы регулярно употребляете комбинацию алкоголя и кофеина, этот дефицит сна может стать большей проблемой. Недостаток качественного сна - это серьезная проблема для здоровья, которая может повлиять на все другие сферы жизни.

Недостаточный сон связан со многими хроническими проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессия.

Что пить во время похмелья

Если вы хотите восстановиться и избавиться от похмелья, замените кофе на следующие напитки: