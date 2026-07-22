Под угрозой "тысяча Зеленского": МВФ ограничил возможность выплат из Пенсионного фонда

Международный валютный фонд обязал Украину не возлагать на Пенсионный фонд (ПФУ) новые внеплановые расходы до завершения программы расширенного финансирования (EFF), которая действует до февраля 2030 года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, с которым ознакомилась редакция.

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МВФ ограничил новые расходы Пенсионного фонда до 2030 года. Украина обязалась не возлагать на ПФУ новые внеплановые расходные обязательства до завершения программы расширенного финансирования.

Украина обязалась не возлагать на ПФУ новые внеплановые расходные обязательства до завершения программы расширенного финансирования. Под вопросом оказались выплаты по "тысяче Зеленского". По данным источников РБК-Украина, новое условие может осложнить предоставление дополнительных выплат пенсионерам, не предусмотренных законодательством.

По данным источников РБК-Украина, новое условие может осложнить предоставление дополнительных выплат пенсионерам, не предусмотренных законодательством. Индексация пенсий остается без изменений. Новое требование не касается ежегодной индексации и других предусмотренных законом пенсионных выплат.

Новое требование не касается ежегодной индексации и других предусмотренных законом пенсионных выплат. МВФ хочет защитить устойчивость пенсионной системы. В Фонде считают, что ограничение внеплановых расходов позволит избежать дополнительной нагрузки на ПФУ и поддержит проведение будущей пенсионной реформы.

"Не возлагать на Пенсионный фонд Украины новые внеплановые расходные обязательства (непрерывный структурный маяк)", – говорится в документе.

В меморандуме подчеркивается, что это условие поддержали власти Украины: "Власти подтверждают приверженность устойчивой пенсионной реформе и предложили ввести новый непрерывный структурный маяк".

Условием предусмотрены обязательные консультации с экспертами МВФ перед передачей ПФУ новых расходных обязательств.

"Цель этой меры – гарантировать, что такие решения будут соответствовать долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы и планам ее масштабного реформирования", – отмечается в документе.

Что означает запрет на внеплановые расходы

Новое условие МВФ фактически не позволяет проводить новые дополнительные выплаты пенсионерам.

Как уточнили РБК-Украина источники, знакомые с результатами переговоров, под вопросом сейчас окажутся выплаты пенсионерам по 1000 гривен (как правило, выплачиваемые в рамках т.н. "тысячи Зеленского") и новые инициативы подобного характера.

При этом дальнейших индексаций пенсий и других плановых выплат, к примеру, к определенным значимым датам, условие МВФ не касается.

"Это не имеет отношения к индексации пенсий, а вот по поводу дополнительных выплат, которые у нас происходят, в МВФ не в восторге. Имеется ввиду выплата 1000 гривен и другие выплаты, которые не предусмотрены законом", – сказал собеседник.