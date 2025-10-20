Выстоит ли энергосистема зимой: онлайн-трансляция форума РБК-Украина
В понедельник, 20 октября, проходит первый офлайн-форум от РБК-Украина с участием представителей власти, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Тема - главные вызовы энергетики и поиски путей ее укрепления во время войны.
РБК-Украина в материале ниже публикует онлайн-трансляцию форума "Энергия, которая держит Украину".
Программа форума:
Панель 1. "Свет есть или нет? Как держится энергосистема под огнем".
Модератор: Владимир Омельченко (Центр Разумкова). Время: 11:00-12:30.
Панель 2: "Энерго(не)зависимые: рынок топлива и цены на АЗС зимой".
Модератор: Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95.
Публичное интервью с топ-спикером
Модератор: Ростислав Шаправский, главный редактор РБК-Украина
Панель 3. "Газ на зиму. Газ, нефть и тепло: как избежать кризиса зимой?"
Модератор: Юрий Дощатов, специальный корреспондент РБК-Украина
Панель 4. "Инновации в энергетике: сториджи и распределенная генерация".
Модератор: Дмитрий Сидоров, специальный корреспондент РБК-Украина