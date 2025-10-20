Попадание в энергообъект в Нежинском районе: сколько абонентов остались без света
Почти три тысячи абонентов остались без электроснабжения в Нежинском районе Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
В результате попадания в энергообъект в Нежинском районе Черниговской области 2700 абонентов остаются без электроснабжения.
Энергетики усиленно работают над ликвидацией аварий с вечера 19 октября, однако повреждения очень масштабные.
"Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто. И снова напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности! Берегите себя!" - отметили в "Черниговоблэнерго".
Перед тем в компании информировали, что без света в Черниговской области остаются 28 тысяч абонентов.
Графики отключений света будут действовать в понедельник, 20 октября, с 06:00 до 22:00 по всей Украине. Пока они не касаются бытовых потребителей, уверяют в "Укрэнерго", однако ситуация может измениться.
В компании объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих атак РФ по энергетической инфраструктуре.
Отключение света
В пятницу, 17 октября, в Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии из-за масштабного обстрела со стороны РФ накануне. Было анонсировано, что они будут действовать с 07:00 до 22:00.
Уже непосредственно 17 октября стало известно, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, были введены аварийные отключения света в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.
В течение последних нескольких недель российские захватчики нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры