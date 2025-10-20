Попадание в энергообъект в Нежинском районе: сколько абонентов остались без света

Почти три тысячи абонентов остались без электроснабжения в Нежинском районе Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго" .

В результате попадания в энергообъект в Нежинском районе Черниговской области 2700 абонентов остаются без электроснабжения.

Энергетики усиленно работают над ликвидацией аварий с вечера 19 октября, однако повреждения очень масштабные.

"Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее, хотя это и не просто. И снова напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности! Берегите себя!" - отметили в "Черниговоблэнерго".

Перед тем в компании информировали, что без света в Черниговской области остаются 28 тысяч абонентов.

Графики отключений света будут действовать в понедельник, 20 октября, с 06:00 до 22:00 по всей Украине. Пока они не касаются бытовых потребителей, уверяют в "Укрэнерго", однако ситуация может измениться.

В компании объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих атак РФ по энергетической инфраструктуре.