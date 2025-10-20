Чи вистоїть енергосистема взимку: онлайн-трансляція форуму РБК-Україна

У понеділок, 20 жовтня, проходить перший офлайн-форум від РБК-Україна за участі представників влади, бізнесу, громадських організацій та експертів. Тема - головні виклики енергетики та пошуки шляхів її зміцнення під час війни.

РБК-Україна в матеріалі нижче публікує онлайн-трансляцію форуму " Енергія, що тримає Україну".

Панель 4. "Інновації в енергетиці: сторіджі та розподілена генерація".

Панель 3. "Газ на зиму. Газ, нафта і тепло: як уникнути кризи взимку?".

Панель 2. "Енерго(не)залежні: ринок палива та ціни на АЗС взимку".

Панель 1. "Світло є чи нема? Як тримається енергосистема під вогнем".

Енергетика України під постійними російськими атаками

Нагадаємо, що через постійні російські на українські енергооб’єкти - на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях.

Зокрема вночі 28 тисяч абонентів Чернігівської області залишилися без світла через атакований енергетичний об'єкт.

Всього минулої ночі агресор уразив в регіоні декілька енергообʼєктів та інфраструктуру - у Корюківському, Ніжинському і Прилуцькому районах. Залишається без світла значна частина споживачів. В області діють погодинні відключення електроенергії в три черги.

Крім того, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють введені обмеження потужності, але для промислових споживачів.

Також зростає споживання електрики по країні через суттєве похолодання.

Українців просять ощадливо споживати електроенергію. Особливо обмежити користування потужними електроприладами та не вмикати кілька таких приладів одночасно до 22:00.

Додамо, що після того, як масштабні атаки РФ не змогли зруйнувати енергосистему, ворог перейшов до тактики "випаленої землі", знищуючи цілі енергорайони. Більше про це - в окремому матеріалі.