Данилов отверг возможность прекращения огня в Украине при посредничестве Китая

Прекращение огня в Украине при посредничестве Китая невозможно. Украина не сядет за стол переговоров, пока российские войска не покинут оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью Kyodo News.

Данилов прокомментировал заявления РФ и Китая о якобы укреплении связей между странами. По его мнению, Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран".

При этом секретарь СНБО отверг возможность прекращения огня при посредничестве Китая. Ранее в Пекине заявляли, что готовы способствовать "скорейшему прекращению огня" и переговорам между Украиной и РФ.

"Не будет никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым", - добавил Данилов.

Он назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом", добавив, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".

Позиция Китая по войне

Китайские власти официально заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию. При этом Пентагон недавно обнародовал отчет, доказывающий, что Россия массово закупает у Китая дроны, стрелковое оружие и защитное снаряжение.

Напомним, что Китай выразил желание быть миротворцем и предложил свой "мирный план" для Украины. Однако украинские власти его раскритиковали.

Президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин за период полномасштабного вторжения РФ только один раз говорили по телефону. Как сообщает китайская сторона, Си Цзиньпин предложил Зеленскому содействие мирным переговорам с Россией для скорейшего прекращения огня.