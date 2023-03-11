Китай передавал РФ запчасти для военных вертолетов в обход санкций, - CNN

В 2022 году Китай отправлял детали для российских вертолетов военного назначения компании в РФ, которая находится в санкционном списке США за причастность к войне против Украины.

Таможенные документы, которые попали в распоряжение журналистов, свидетельствуют, что в течение прошлого года пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере 12 грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля", российской фирме, на которую в США наложили санкции за причастность к войне против Украины.

Сообщается, что большинство китайских деталей для вертолетов имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е. Три поставки также были отмечены, как детали российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.