Будут ли выдавать повестки на блокпостах: разъяснение коменданта Киевской области

В комендатуре опровергли слухи, распространяющиеся в сети, относительно якобы задачи на временных блокпостах массово раздавать повестки.

"Нет. Все мероприятия в Киевской области плановые. Нет никаких отдельных указаний по усилению мобилизации. Их точно не было", - подчеркнул он.

Глава комендатуры также добавил, что выдача повесток возможна "лишь по установленному порядку".

Олийнык разъяснил, что такое может быть, например, когда сотрудники правоохранительных органов после проверки человека по базе выяснят, что он в розыске или уклоняется от призыва, или не восстановил учетные данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"В таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки. Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет", - заверил комендант.

Новые блокпосты в Киеве и области

Ранее в Киевской ОВА сообщили, что с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года в области ужесточаются контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности в области. В Киевской области увеличивается количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей, а именно: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

В ОВА отметили, что такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения уголовных и админ. правонарушений в розыске находятся более 11 тысяч человек.

Напомним, перед этим в Киеве с 25 по 28 декабря правоохранители проводили обучение безопасности. В частности, в столице развернули временные блокпосты, где проверяют транспорт и документы. В КМВА тогда отметили, что информации о выдаче повесток на них нет.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Верховной Раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. 25 декабря Кабинет министров внес в парламент законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Подробнее о возможных изменениях - в материале РБК-Украина.

Ранее начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных обновить данные в ТЦК, если они этого еще не сделали.