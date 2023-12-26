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Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт: в Киеве проводят учения по безопасности

Киев, Вторник 26 декабря 2023 10:50
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Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт: в Киеве проводят учения по безопасности Фото: в Киеве проводят учения по безопасности (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В разных районах Киева с 25 по 28 декабря правоохранители будут проводить учения по безопасности. В частности, разворачивают временные блокпосты, а также проверяют транспорт и документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей - это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25 по 28 декабря

Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпостов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Обучение имеет задачу - усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности в случае обострения ситуации и определенные меры по защите гражданского населения.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным - это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а за результатами штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи - защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз", - добавил Попко.

Фото: в Киеве проводят учения по безопасности (t.me/VA_Kyiv/3942)

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