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Выдают ли повестки на временных блокпостах Киева: что говорят в КМВА

Среда 27 декабря 2023 12:50
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Выдают ли повестки на временных блокпостах Киева: что говорят в КМВА Фото: выдают ли повестки на временных блокпостах Киева (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве с 25 по 28 декабря развернуты временные блокпосты. Однако, информации о выдаче повесток на них нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире "Радио свобода".

"Нам неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям - не выполняют функций безопасности", - заявил спикер.

Шаманов добавил, что в соответствии с действующим законодательством работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева в "разрешенный законодательством способ".

Временные блокпосты в Киеве

В Киеве, с 25 по 28 декабря, правоохранители проводят учения безопасности. В частности, в столице развернули временные блокпосты, где проверяют транспорт и документы.

Как пояснил начальник КГВА Сергей Попко, в условиях войны защита столицы является сверхважной задачей и ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия, а также боеспособности всех структур.

Учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений. Также возможны отработки проверки транспорта, документов и определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

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