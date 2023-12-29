Чи видаватимуть повістки на блокпостах: роз'яснення коменданта Київської області

В комендатурі спростували чутки, що ширяться мережею, щодо нібито задачі на тимчасових блокпостах масово роздавати повістки.

"Ні. Всі заходи на Київщині планові. Нема жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації. Їх точно не було", - наголосив він.

Очільник комендатури також додав, що видача повісток можлива "лише за встановленим порядком".

Олійник роз'яснив, що таке може бути, наприклад, коли співробітники правоохоронних органів після перевірки людини по базі з'ясують, що вона в розшуку чи ухиляється від призову, або не поновила облікові данні в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"В такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки. Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде", - запевнив комендант

Нові блокпости в Києві та області

Раніше в Київській ОВА повідомили, що з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року в області посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи в області. На Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей, а саме: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

В ОВА зазначили, що така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмін. правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб.

Нагадаємо, перед цим у Києві з 25 по 28 грудня правоохоронці проводили безпекові навчання. Зокрема в столиці розгорнули тимчасові блокпости, де перевіряють транспорт і документи. У КМВА тоді зазначили, що інформації про видачу повісток на них немає.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у Верховній Раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. 25 грудня Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Докладніше про можливі зміни - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних оновити дані у ТЦК, якщо вони цього ще не зробили.