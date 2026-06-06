Стоит ли полностью отказываться от импорта комплектующих: что говорят производители

По мнению представителей оборонного сектора, несмотря на громкие лозунги, Украина не должна производить все, ведь это экономически нецелесообразно и технологически невозможно в короткой перспективе. Но есть критические сегменты, которые стоит локализовать или контролировать.

В частности, речь об элементах, определяющих боевую эффективность - это сенсоры, связь, навигация, а также компоненты, от которых зависит устойчивость к РЭБ и узлы, которые могут стать ключевыми в цепи поставок.

В то же время некритические компоненты можно и нужно закупать глобально - там, где это быстрее и дешевле.

"Украина должна не просто собирать дроны или системы, а контролировать их критическую технологическую основу. Потому что в войне решает не количество компонентов, а то, сможешь ли ты их получить завтра", - отметил директор технологической компании BlueBird Tech Борис Будеянский.

В NAUDI добавляют, что государство также должно вводить определенные шаги для стимулирования использовать украинскую компонентную базу. И речь идет не только о ценовых критериях.

Так, европейские страны устанавливают очень строгие требования, и в некоторых случаях четко определяется не только происхождение отдельных компонентов и узлов, но даже материалов, из которых они изготавливаются.

По мнению многих игроков рынка, оптимальная модель развития ВПК - это сочетание глобальных цепочек поставок с максимально возможной локализацией критических технологий.

Главная цель состоит в том, чтобы обеспечить непрерывность производства и технологическую независимость в наиболее важных направлениях.

Украина сегодня - это один из крупнейших рынков комплектующих для оборонной сферы из-за едва ли не рекордных масштабов производства конечной продукции ОПК, и поэтому перспективы отечественного рынка деталей для оборонки - это масштабирование производства с сочетанием демократичных цен и вариативности под каждого конкретного заказчика.