Чи варто повністю відмовлятись від імпорту комплектуючих: що кажуть виробники

На думку представників оборонного сектору, попри гучні гасла, Україна не повинна виробляти все, адже це економічно недоцільно і технологічно неможливо в короткій перспективі. Але є критичні сегменти, які варто локалізувати або контролювати.

Зокрема, мова про елементи, що визначають бойову ефективність - це сенсори, зв’язок, навігація, а також компоненти, від яких залежить стійкість до РЕБ й вузли, які можуть стати ключовими у ланцюгу постачання.

У той же час некритичні компоненти можна і потрібно закуповувати глобально - там, де це швидше і дешевше.

"Україна має не просто збирати дрони чи системи, а контролювати їхню критичну технологічну основу. Бо у війні вирішує не кількість компонентів, а те, чи зможеш ти їх отримати завтра", - зазначив директор технологічної компанії BlueBird Tech Борис Будеянський.

У NAUDI додають, що держава також повинна запроваджувати певні кроки для стимулювання використовувати українську компонентну базу. Й мова йде не тільки про цінові критерії.

Так, європейські країни встановлюють дуже суворі вимоги, і в деяких випадках чітко окреслюється не лише походження окремих компонентів та вузлів, а й навіть матеріалів, з яких вони виготовляються.

На думку багатьох гравців ринку, оптимальна модель розвитку ВПК - це поєднання глобальних ланцюгів постачання з максимально можливою локалізацією критичних технологій.

Головна мета полягає в тому, щоб забезпечити безперервність виробництва та технологічну незалежність у найбільш важливих напрямках.

Україна сьогодні - це один з найбільших ринків комплектуючих для оборонної сфери через чи не рекордні масштаби виробництва кінцевої продукції ОПК, й тому перспективи вітчизняного ринку деталей для оборонки - це масштабування виробництва з поєднанням демократичних цін і варіативності під кожного конкретного замовника.