Отменят ли топливный кэшбэк с мая? В Минэкономики объяснили, что будет с выплатами

Будущее программы: решение о продлении топливного кэшбэка после 1 мая будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти и экономической целесообразности.

Объемы выплат: на сегодня программа работает стабильно - ежедневно водителям начисляется около 20 млн грн компенсаций.

Почему не ценовое регулирование: Правительство сознательно избегает прямого контроля цен на АЗС, чтобы не допустить разбалансировки рынка и возникновения дефицита.

Преимущество кэшбэка: этот инструмент выбран как наиболее адресный (до 1000 грн в месяц); он эффективнее снижения акцизов, поскольку не вымывает средства из бюджета без надобности.

Готовность к изменениям: цифровая инфраструктура "Национального кэшбека" уже опробована, что позволяет государству быстро адаптировать условия поддержки под новые рыночные вызовы.

Состояние рынка: сейчас ситуация с топливом в Украине стабильная, дефицита нет, а запасы обеспечены в достаточном количестве.

Почему выбрали именно кэшбек?

Как поснили в Минэкономики, вместо прямого регулирования цен или снижения налогов, государство внедрило адресную помощь. Это позволяет поддержать уязвимые категории потребителей, не создавая дефицита на рынке и не уменьшая поступления в бюджет.

Сейчас кэшбек позволяет частично компенсировать расходы на топливо в пределах 1000 гривен.

Будет ли продолжение после 1 мая?

Программа создавалась как временный ответ на резкий рост мировых цен из-за внешних факторов. Окончательное решение о ее продлении будет зависеть от двух факторов:

Ситуация на мировом рынке нефтепродуктов.

Экономическая целесообразность и актуальность такой поддержки.

В Минэкономики отмечают, что цифровая инфраструктура программы уже испытана, поэтому государство может быстро адаптировать ее параметры под любую рыночную ситуацию.

Текущие результаты

На сегодня рынок топлива стабилен, а ресурс есть в достаточном количестве по всей стране. Ежедневно по программе топливного кэшбека начисляется около 20 млн грн, что полностью соответствует предварительным прогнозам.