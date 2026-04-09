Чи скасують паливний кешбек з травня? У Мінекономіки пояснили, що буде з виплатами

Головне:

Майбутнє програми: рішення про продовження паливного кешбеку після 1 травня залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти та економічної доцільності.

Обсяги виплат: на сьогодні програма працює стабільно - щодня водіям нараховується близько 20 млн грн компенсацій.

Чому не цінове регулювання: Уряд свідомо уникає прямого контролю цін на АЗС, щоб не допустити розбалансування ринку та виникнення дефіциту.

Перевага кешбеку: цей інструмент обрано як найбільш адресний (до 1000 грн на місяць); він ефективніший за зниження акцизів, оскільки не вимиває кошти з бюджету без потреби.

Готовність до змін: цифрова інфраструктура "Національного кешбеку" вже випробувана, що дозволяє державі швидко адаптувати умови підтримки під нові ринкові виклики.

Стан ринку: зараз ситуація з пальним в Україні стабільна, дефіциту немає, а запаси забезпечені в достатній кількості.

Чому обрали саме кешбек?

Як поснили в Мінекономіки, замість прямого регулювання цін або зниження податків, держава впровадила адресну допомогу. Це дозволяє підтримати вразливі категорії споживачів, не створюючи дефіциту на ринку та не зменшуючи надходження до бюджету.

Наразі кешбек дозволяє частково компенсувати витрати на пальне в межах 1000 гривень.

Чи буде продовження після 1 травня?

Програма створювалася як тимчасова відповідь на різке зростання світових цін через зовнішні фактори. Остаточне рішення про її продовження залежатиме від двох факторів:

Ситуація на світовому ринку нафтопродуктів.

Економічна доцільність та актуальність такої підтримки.

В Мінекономіки зазначають, що цифрова інфраструктура програми вже випробувана, тому держава може швидко адаптувати її параметри під будь-яку ринкову ситуацію.

Поточні результати

На сьогодні ринок пального стабільний, а ресурс є в достатній кількості по всій країні. Щодня за програмою паливного кешбеку нараховується близько 20 млн грн, що повністю відповідає попереднім прогнозам.