Чи скасують паливний кешбек з травня? У Мінекономіки пояснили, що буде з виплатами

Щодня українцям нараховують близько 20 млн гривень паливного кешбеку, проте термін дії програми обмежений.
У відповідь на запит РБК-Україна в Мінекономіки пояснили, чи планують продовжувати виплати до 1000 гривень після 1 травня та від яких факторів на світовому ринку нафти залежить доля компенсацій.
Як поснили в Мінекономіки, замість прямого регулювання цін або зниження податків, держава впровадила адресну допомогу. Це дозволяє підтримати вразливі категорії споживачів, не створюючи дефіциту на ринку та не зменшуючи надходження до бюджету.
Наразі кешбек дозволяє частково компенсувати витрати на пальне в межах 1000 гривень.
Програма створювалася як тимчасова відповідь на різке зростання світових цін через зовнішні фактори. Остаточне рішення про її продовження залежатиме від двох факторів:
В Мінекономіки зазначають, що цифрова інфраструктура програми вже випробувана, тому держава може швидко адаптувати її параметри під будь-яку ринкову ситуацію.
На сьогодні ринок пального стабільний, а ресурс є в достатній кількості по всій країні. Щодня за програмою паливного кешбеку нараховується близько 20 млн грн, що повністю відповідає попереднім прогнозам.