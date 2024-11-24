На что можно потратить кэшбек за покупку украинских товаров: полный перечень

Кабинет министров утвердил перечень товаров и услуг, которые можно оплатить на средства кэшбека 10% по программе "Сделано в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 г. №1330 .

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, услуг и кодов в соответствии с категориями деятельности субъекта хозяйствования (Merchant Category Code), оплата которых может производиться за счет средств государственной денежной помощи покупателям (кэшбек)

Код категории деятельности предприятия Merchant Category Code) Наименование деятельности 0742 Ветеринарные услуги 0780 Услуги по ландшафту и садоводству 1520 Генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство 1761 Кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла 2741 Услуги издательства и полиграфии 2842 Услуги санитарной и специальной уборки 3512, 3533, 3640, 3649, 3590, 7011 Гостиницы, отели, курорты, не отнесенные к другим категориям 4111 Транспорт – пригородный и местный пассажирский, включая паромы 4112 Железнодорожные пассажирские перевозки 4131 Автобусные линии 4722, 5962 Туристические услуги и выставки 4457 Лизинг и аренда лодок 4789 Транспортные услуги, не отнесенные к другим категориям 4814 Телекоммуникации, включая подписные и регулярные телефонные услуги 4816 Компьютерные сети - информационные услуги 4899 Кабель, спутниковые, другие платные телевизионные, радиоуслуги 4900 Коммунальные услуги, электрическая энергия, газ, отопление, вода 5462 Услуги пекарен 5541 Услуги станций технического обслуживания 5697 Услуги пошива, ателье, пошива, швей и портных 5812 Места питания, рестораны 5814 Рестораны быстрого питания 5912 Аптеки. Аптечный супермаркет 5942, 5994 Книги и прочая печатная продукция 5960 Услуги прямого страхования 5971 Арт-дилеры и галереи 6211 Торговля ценными бумагами 6300 Услуги страхования 7033 Кемпинги и трейлерные парки 7211 Стиральные услуги – семейные и коммерческие 7216 Услуги химчисток 7221 Фотостудии 7251 Мастерские для чистки и ремонта обуви и шляп 7261 Похоронные службы и крематории 7296 Прокат одежды, костюмов 7298 Заведения здоровья и красоты 7333 Коммерческое искусство, графика, фотография 7338 Услуги копирования, репродукции и полиграфии 7349 Услуги по уборке и обслуживанию, включая уборку в помещениях (офисах, коммерческих зданиях и т.п.) 7379 Компьютерные ремонтные услуги, не отнесенные к другим категориям 7394 Услуги по аренде и лизингу оборудования, проката мебели и инструмента 7399, 8999 Профессиональные услуги, не отнесенные к другим категориям 7512 Услуги агентств по прокату автомобилей, не отнесенные к другим категориям 7523 Автомобильные паркинги и гаражи 7542 Автомобильные мойки 7549 Услуги эвакуатора 7622 Мастерские по ремонту электроники 7629 Ремонт малой бытовой техники и электроприборов 7832 Кинотеатры 7911 Танцевальные залы, школы и студии 7922 Театральные кассы 7933 Боулинг 7941 Спортивные площадки, коммерческий спорт, спортивные клубы 7991 Достопримечательности и экспонаты 7996 Парки развлечений, карнавалы, цирки 7998 Аквариумы, дельфинариумы и морские аквариумы 8011 Лекарственные услуги, не отнесенные к другим категориям 8021 Стоматологи, ортодонтисты 8042 Оптики, офтальмологи 8043 Оптика, оптические товары 8062 Больницы 8071 Медицинские и зуботехнические лаборатории 8099 Медицинские услуги, не отнесенные к другим категориям 8111 Адвокаты, юридические услуги 8211 Начальная и средняя школа 8220 Колледжи, университеты, профессиональные школы 8241 Заведения образования дистанционного обучения 8244 Бизнес-школы и школы секретарей 8249 Профессионально-технические училища 8299 Школы и образовательные услуги, не отнесенные к другим категориям 8351 Услуги по уходу за детьми 8398 Организации благотворительной и социальной службы 8661 Религиозные организации 9399 Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям 9402 Почтовые услуги

Программа кэшбека

Напомним, программа Кэшбека, действует с сентября 2022 года. Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы.

Кабмин утвердил список товаров, за покупку которых можно получить кэшбек.

Украинцы уже получили средства за сентябрь и октябрь. Сумма выплаты за октябрь составила 119,2 млн. гривен. Количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тысяч до 1,22 млн. Выросла средняя выплата - с 57 до 97 гривен на человека

Согласно постановлению Кабмина, перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2024 года осуществляется в феврале 2025 года, в случае наличия бюджетных средств по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги".

В случае отсутствия бюджетных средств по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кэшбека его получателям прекращается начиная с 1 января следующего бюджетного периода, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2024 года не осуществляется.