ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico

09:55 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico Иллюстративное фото: ЕС (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Евросоюз разрабатывает специальные дорожные карты для Украины, Черногории, Молдовы и Албании. Документы должны определить конкретные шаги и ориентировочные сроки завершения переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Брюссель готовит новый подход

Как сообщили Politico два высокопоставленных чиновника ЕС, четыре страны, которые считаются наиболее продвинутыми кандидатами, могут получить более четкий алгоритм движения к членству.

В документах намерены прописать необходимые реформы и ориентировочные сроки завершения переговорных кластеров.

По замыслу Еврокомиссии, дорожные карты должны определить не только требования к странам-кандидатам, но и обязательства государств-членов ЕС, от которых зависит дальнейшее продвижение переговоров.

Что изменится

Представитель Еврокомиссии подтвердил подготовку таких документов. По его словам, в них будут указаны приоритеты, сроки и конкретные результаты, которые помогут наиболее продвинутым кандидатам завершить необходимые реформы.

При этом на данном этапе дорожные карты не планируют предлагать Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.

Такой формат также не предусмотрен для Грузии, Турции и Сербии, где процесс евроинтеграции сталкивается с проблемами.

Параллельно ЕС пересматривает политику подготовки к будущему расширению. Предлагаемый подход предполагает постепенную интеграцию стран-кандидатов через экономические преимущества и доступ к совместным проектам в зависимости от прогресса реформ. Обновленную политику планируют представить чиновникам 6 октября.

Напоминаем, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года, о котором говорил президент Владимир Зеленский, нереалистично, добавив, что не считает возможным членство страны в ЕС и до 2028 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Вступление в ЕС
Новости
Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico
Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики