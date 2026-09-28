Украина может получить четкий план вступления в ЕС, - Politico

Евросоюз разрабатывает специальные дорожные карты для Украины, Черногории, Молдовы и Албании. Документы должны определить конкретные шаги и ориентировочные сроки завершения переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Брюссель готовит новый подход

Как сообщили Politico два высокопоставленных чиновника ЕС, четыре страны, которые считаются наиболее продвинутыми кандидатами, могут получить более четкий алгоритм движения к членству.

В документах намерены прописать необходимые реформы и ориентировочные сроки завершения переговорных кластеров.

По замыслу Еврокомиссии, дорожные карты должны определить не только требования к странам-кандидатам, но и обязательства государств-членов ЕС, от которых зависит дальнейшее продвижение переговоров.

Что изменится

Представитель Еврокомиссии подтвердил подготовку таких документов. По его словам, в них будут указаны приоритеты, сроки и конкретные результаты, которые помогут наиболее продвинутым кандидатам завершить необходимые реформы.

При этом на данном этапе дорожные карты не планируют предлагать Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.

Такой формат также не предусмотрен для Грузии, Турции и Сербии, где процесс евроинтеграции сталкивается с проблемами.

Параллельно ЕС пересматривает политику подготовки к будущему расширению. Предлагаемый подход предполагает постепенную интеграцию стран-кандидатов через экономические преимущества и доступ к совместным проектам в зависимости от прогресса реформ. Обновленную политику планируют представить чиновникам 6 октября.