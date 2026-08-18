Кешбек без маркетинговых ловушек: банкир объяснил, как извлечь реальную выгоду от покупок

Украинцам следует выбирать категории кэшбека, ориентируясь, прежде всего, на собственные финансовые привычки, а не только на наибольший процент возврата средств. Именно такой подход позволяет извлечь наибольшую реальную выгоду от банковских программ лояльности.

О том, как правильно пользоваться кэшбеком и на что обращать внимание при выборе категорий, – в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления ''Глобус Банка'' Владимир Солодкий .

Главное:

Выбирать категории кэшбека следует в соответствии с регулярными затратами.

Наибольший процент возврата не всегда гарантирует наибольшую выгоду.

Перед выбором категорий следует проанализировать свои расходы за последние несколько месяцев.

Важно учитывать лимиты, ограничения и условия начисления кэшбека.

Кешбек должен помогать экономить на планируемых покупках, а не стимулировать лишние затраты.

При выборе категорий кэшбека украинцам следует сосредотачиваться на расходах, которые они осуществляют регулярно. Именно такой подход, по словам Владимира Солодкого, позволяет извлечь наибольшую финансовую выгоду от программ возврата средств.

Эксперт отмечает, что максимальную пользу получают пользователи, соотносящие доступные категории кэшбека со своими реальными финансовыми привычками.

''Например, если значительная часть ежемесячного бюджета приходится на продукты, коммунальные платежи или транспорт, даже незначительный кэшбек может принести большую сумму возврата, чем большой процент в нишевой категории, где человек делает покупки несколько раз в год'', – объяснил Сладкий.

Поэтому перед выбором категорий банкир советует проанализировать свои расходы за последние два-три месяца и определить, на что фактически направляется основная часть бюджета.

В то же время, ориентироваться только на размер кэшбека не стоит. По словам эксперта, важно пристально изучать условия программы лояльности.

В частности, следует обращать внимание на максимальную сумму кэшбека, которую можно получить в течение месяца, перечень участвующих в программе операций, ограничения по категориям и сроки действия специальных предложений.

''Высокий процент может выглядеть привлекательно, но если он действует только для узкого перечня покупок или имеет низкий лимит начисления, фактическая выгода может быть меньше, чем по программе с более низкой ставкой, но более широкими условиями'', – подчеркнул банкир.

По его мнению, Кэшбек следует рассматривать как инструмент оптимизации уже запланированных расходов, а не как повод для дополнительных покупок.

''В конце концов, кэшбек следует воспринимать как инструмент оптимизации уже запланированных расходов. Наибольшую ценность он приносит тогда, когда вознаграждает повседневные платежи, а не побуждает человека совершать незапланированные покупки только для получения бонуса'', – подытожил Владимир Солодкий.