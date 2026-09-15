Минфин обнародовал проект бюджета-2027: сколько денег пойдет на армию, зарплаты и соцвыплаты

Министерство финансов обнародовало проект госбюджета на 2027 год с рекордными расходами на оборону и повышением зарплат учителям и врачам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Сколько заложат денег в бюджет

Доходы бюджета в 2027 году запланированы на уровне 5 триллионов 648 миллиардов гривен. Это на 452,1 миллиарда гривен, или 8,7% больше, чем предполагает план на 2026 год.

Расходы вырастут до 7 триллионов 272 миллиардов гривен. По сравнению с 2026 годом, это больше на 864,9 миллиарда гривен, или на 13,5%.

Доходы - 5 трлн 648 млрд гривен (+8,7%);

Расходы - 7 трлн 272 млрд гривен (+13,5%);

Потребность во внешней поддержке - 52,6 миллиарда долларов.

Сколько планируют потратить на оборону

На безопасность и оборону в 2027 году планируют потратить 4 триллиона 885 миллиардов гривен. Это 43,8% валового внутреннего продукта страны и на 517,9 миллиарда гривен больше, чем в прошлом.

Эти средства распределят следующим образом:

1 триллион 791,7 миллиарда гривен - оплата труда с начислениями;

2 триллиона 298,5 миллиарда гривен - вооружение и военная техника;

499,9 миллиарда гривен - прочие расходы;

264,9 миллиарда гривен - резерв средств;

30 миллиардов гривен - государственные гарантии на вооружение и военную технику.

Фото: Госбюджет-2027: на что планируют потратить деньги (инфографика РБК-Украина)

Зарплаты учителей и врачей вырастут

На область образования предусмотрено 328,5 миллиарда гривен, что на 50,8 миллиарда больше, чем в 2026 году.

Средняя зарплата опытного учителя в 2027 году составит 27,3 тысяч гривен. Это на 65% больше, чем в 2025 году.

Деньги также пойдут на академические стипендии, питание школьников всех классов и строительство укрытий в школах.

Медицина получит 292,5 миллиарда гривен. Из-за повышения тарифов на медицинские услуги средняя зарплата врача специализированной помощи вырастет до уровня не менее 30 тысяч гривен, а медсестры - до 20 тысяч гривен.

Отдельную сумму - 10 миллиардов гривен - выделят на бесплатные скрининги здоровья для людей в возрасте от 40 лет.

Поддержка ветеранов, ВПЛ и социальные выплаты

На ветеранскую политику предусмотрено 20,5 миллиарда гривен. Из них 12,2 миллиарда гривен пойдут на возвращение ветеранов в гражданскую жизнь - выплаты, реабилитацию, психологическую помощь и профессиональную адаптацию.

Внутренне перемещенные лица получат поддержку в 83,2 миллиарда гривен, в частности:

39,6 миллиарда гривен - помощь на проживание;

11,5 миллиарда гривен - компенсация за уничтоженное имущество;

5,5 миллиарда гривен - компенсация за уничтоженное жилье по программе "HOME".

Социальные выплаты и меры Минсоцполитики возрастут до 540,3 млрд грн. Наибольшую долю - 292,8 миллиарда гривен - направят на доплаты к пенсиям.

Деньги для бизнеса, дорог и общин

Поддержка экономики и бизнеса получит 96 млрд гривен. Среди направлений - льготные кредиты "5-7-9%", программа "Еселя" для приобретения жилья и оборонные технологии Brave1.

В поддержку регионов и общин предусмотрели 133,6 миллиарда гривен. Часть средств будет направлена прифронтовым и временно оккупированным территориям.

Государственный дорожный фонд восстановят частично - на 25%. Это 52,8 миллиарда гривен на содержание и строительство дорог.

Средства распределят так:

10,1 миллиарда гривен - выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным на развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

34,2 миллиарда гривен - содержание и развитие дорог общего пользования государственного значения;

8,5 миллиарда гривен - содержание и развитие дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция местным бюджетам).

Кроме того, 18,2 миллиарда гривен будут направлены на компенсацию разницы в тарифах в рамках поддержки регионов и общин. Это позволит компенсировать разницу между экономически обоснованной стоимостью коммунальных услуг и тарифами для населения и уменьшить финансовую нагрузку на общины и людей.

Откуда Украина возьмет деньги

Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 миллиарда долларов. Деньги планируют привлечь от Европейского Союза, стран G7, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Великобритании.

Проект закона о госбюджете на 2027 год Минфин планирует передать на рассмотрение Кабинета Министров, а впоследствии - Верховной Раде.

Между тем, министр финансов Сергей Марченко ранее предупреждал, что социальные выплаты могут задержать, если парламент не примет законы, необходимые для получения финансирования от Европейского Союза и Международного валютного фонда.