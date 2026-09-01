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Главная » Бизнес » Экономика

Кабмин переходит на жесткую экономию из-за дефицита бюджета

13:11 01.09.2026 Вт
2 мин
В Кабмине рассказали, откуда возьмут дополнительные деньги для украинской армии
aimg Елена Чупровская
Кабмин переходит на жесткую экономию из-за дефицита бюджета Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)
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Кабмин вводит жесткую экономию бюджетных средств для усиления обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Верховной Раде.

Бюджет на 2027 год будет формироваться с максимальной экономией

"Также правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны. По результатам мы уже нашли 70 миллиардов экономии, которые в полном объеме пойдут, будут направлены на нужды обороны", - заявил Корецкий.

По его словам, несмотря на жесткую экономию государство выполнит все социальные обязательства перед гражданами.

"При этом должны выполнить все необходимые социальные обязательства. Таким образом, относительно пенсий, зарплат, - проблем не будет ", - добавил премьер-министр.

Премьер-министр сообщил, что принцип экономии каждой бюджетной гривни будет применен и при подготовке государственного бюджета на следующий год.

"При подготовке бюджета на 27-й год мы также должны исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривны. Прошу депутатов активно присоединиться к процессу формирования бюджета на 27-й год", - отметил Корецкий.

Правительство проведет аудит Министерства обороны

Второй задачей правительства премьер назвал проверку расходов оборонного ведомства.

"Второй моей задачей и всего правительства будет подробный аудит потребностей Министерства обороны", - заявил Корецкий.

По его словам, в течение месяца правительство проанализирует все проблемы, обеспечивающие максимально эффективное использование бюджетных ресурсов.

"Безусловно, мы будем анализировать, изучать каждую гривну, но война существенно меняется, война существенно дорожает, это реальность, должны реагировать на эти вызовы", - сказал Корецкий.

О зависимости государственного бюджета от внешней поддержки говорили и раньше. Между тем, экономист Богдан Данилишин предупреждал, что бюджетное равновесие государства в значительной степени держится на иностранных грантах, а не на собственных доходах.

По его подсчетам, без этих трансфертов дефицит бюджета за первое полугодие достиг почти 877 миллиардов гривен.

Как сообщало РБК-Украина, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев также предлагал пересмотреть неэффективные бюджетные расходы.

Он призвал отменить программу "Национальный Кэшбэк", назвав ее популистской ошибкой, и направить высвободившиеся средства на льготное кредитование бизнеса.

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