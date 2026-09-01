Кабмин переходит на жесткую экономию из-за дефицита бюджета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Верховной Раде.

Бюджет на 2027 год будет формироваться с максимальной экономией

"Также правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за нуждами обороны. По результатам мы уже нашли 70 миллиардов экономии, которые в полном объеме пойдут, будут направлены на нужды обороны", - заявил Корецкий.

По его словам, несмотря на жесткую экономию государство выполнит все социальные обязательства перед гражданами.

"При этом должны выполнить все необходимые социальные обязательства. Таким образом, относительно пенсий, зарплат, - проблем не будет ", - добавил премьер-министр.

Премьер-министр сообщил, что принцип экономии каждой бюджетной гривни будет применен и при подготовке государственного бюджета на следующий год.

"При подготовке бюджета на 27-й год мы также должны исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривны. Прошу депутатов активно присоединиться к процессу формирования бюджета на 27-й год", - отметил Корецкий.

Правительство проведет аудит Министерства обороны

Второй задачей правительства премьер назвал проверку расходов оборонного ведомства.

"Второй моей задачей и всего правительства будет подробный аудит потребностей Министерства обороны", - заявил Корецкий.

По его словам, в течение месяца правительство проанализирует все проблемы, обеспечивающие максимально эффективное использование бюджетных ресурсов.

"Безусловно, мы будем анализировать, изучать каждую гривну, но война существенно меняется, война существенно дорожает, это реальность, должны реагировать на эти вызовы", - сказал Корецкий.

О зависимости государственного бюджета от внешней поддержки говорили и раньше. Между тем, экономист Богдан Данилишин предупреждал, что бюджетное равновесие государства в значительной степени держится на иностранных грантах, а не на собственных доходах.