Кого из женщин могут не выпустить за границу во время мобилизации: объяснение адвоката

Женщины могут свободно выезжать за границу во время действия военного положения и мобилизации в Украине. Но в то же время действуют и определенные ограничения для некоторых категорий.

Могут ли кого-то из женщин не выпустить за границу и что нужно, чтобы поездка прошла без лишних проблем, в комментарии РБК-Украина рассказывает Мирослава Драч , юрист ЮК "Приходько и партнеры".

Выезд женщин за границу: у кого есть ограничения

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 57 от 27 января 1995 года "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", выезд женщин, которые являются государственными служащими или военнослужащими, за границу регулируется на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством, напоминает Мирослава Драч.

"Ограничения на выезд за границу для обеих категорий – женщин-государственных служащих и женщин-военнослужащих – начались с начала полномасштабного вторжения. Однако, несмотря на эти ограничения, выезд для них не является полностью запрещенным. Он возможен при определенных условиях, которые отличаются для каждой группы", – объясняет специалист.

Выезд за границу для государственных служащих

Государственные служащие могут выехать за пределы Украины только при наличии надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих цель и основания поездки, говорит юрист.

Есть три основные причины для выезда:

Командировка. Надо предоставить полный пакет документов от государственного учреждения, подтверждающий, что лицо является государственным служащим, занимает определенную должность, и отправляется в командировку с конкретной целью и в определенное место;

Надо предоставить полный пакет документов от государственного учреждения, подтверждающий, что лицо является государственным служащим, занимает определенную должность, и отправляется в командировку с конкретной целью и в определенное место; Отпуск . Нужно официальное разрешение от государственного учреждения, позволяющее выезд в отпуск на установленный срок;

. Нужно официальное разрешение от государственного учреждения, позволяющее выезд в отпуск на установленный срок; Увольнение. Если лицо уволилось с государственной службы, но данные в реестрах еще не обновились, оно должно предъявить документы, подтверждающие увольнение. Пограничная служба имеет право проверить их достоверность.

"Главное правило: полный и правильно оформленный пакет документов, подтверждающий цель, сроки и место пребывания за границей, а также факт занятия должности. Обычно при наличии всех необходимых бумаг проблем с пересечением границы не возникает. Пограничная служба проверяет информацию через официальные реестры, в частности Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины, где содержатся данные о месте работы и должности", – детализирует она.

Выезд за границу для женщин-военнослужащих

Женщины, которые проходят военную службу по контракту, приравниваются к военнообязанным мужчинам, поэтому на них распространяются общие ограничения на выезд.

Однако, как и для госслужащих, существуют два законных основания для пересечения границы:

Командировка.

Отпуск.

Основным документом, позволяющим пересечение границы, является разрешение командования и надлежащим образом оформленный пакет документов, подтверждающий законность выезда.

Важный нюанс: пограничная служба может проверять информацию о военнослужащих в реестре "Оберег". Однако, из-за значительного потока людей на границе, такая проверка может быть выборочной.

Если данные о военном статусе отсутствуют или не проверяются, дополнительные подтверждения могут не требоваться. Однако, если пограничники установят, что лицо является действующим военнослужащим, оно обязано предъявить все необходимые документы. Отсутствие или неполнота документов может стать основанием для отказа в выезде.

"Выезд женщин за границу фактически не запрещен. Однако статус государственной служащей или военнослужащей накладывает дополнительные требования, требующие подтверждения легальности поездки. Главным фактором успешного пересечения границы остается полный, правильно оформленный и достоверный пакет документов", - резюмирует Мирослава Драч.