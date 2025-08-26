ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Спасает ли диплом психолога от мобилизации? Отвечает юрист

Вторник 26 августа 2025 08:34
UA EN RU
Спасает ли диплом психолога от мобилизации? Отвечает юрист Мобилизуют ли психологов? Юрист расставила все точки над "і" (кадр из видео)
Автор: Ірина Сандул
Эксперт: Дарья Еременко

Изменения в Положение о прохождении военной службы определили четкие правила по мобилизации психологов.

О том, могут ли мобилизовать психологов, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист, специалист по медицинскому праву Дарья Еременко.

Мобилизация психологов: что прописано в законодательстве

21 июня 2025 года президент Украины подписал Указ № 397/2025 - этот документ внес изменения в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Пунктом 83-1 этого Положения предусмотрено, что лица, имеющие диплом магистра по специальности "Психология", не могут назначаться на военные должности, не связанные с медицинской или психологической службой.

"Единственное исключение - если такое лицо добровольно согласится на другую должность", - отмечает Еременко.

Юрист объясняет, что психолога не могут принудительно мобилизовать, например, в пехоту или артиллерию.

Его привлечение к службе возможно только на должностях, непосредственно касающихся психологической работы:

  • военный психолог в подразделении
  • специалист по морально-психологическому обеспечению
  • специалист по реабилитации военных после ранений или боевых действий

"То есть если у человека есть диплом магистра по психологии, он все равно находится в мобилизационном ресурсе, но его не назначат "рядовым стрелком". Он подлежит призыву только как офицер-психолог с возможным предварительным прохождением военной подготовки", - отмечает специалист.

Что это означает для психологов

По словам юриста, такое правило защищает самих психологов: теперь они имеют гарантию, что во время мобилизации их образование и навыки не будут "потеряны" на случайной должности, которая не соответствует их квалификации.

"Диплом психолога в 2025 году - это не бронь от мобилизации, но это защита от принудительного назначения на неподходящие военные должности. Психологи в случае мобилизации будут служить только по своей специальности", - отмечает Дарья Еременко.

Ранее мы рассказывали, кого из женщин могут не выпустить за границу во время мобилизации.

Также писали о том, как теперь берут на учет женщин-медиков и надо ли им ходить в ТЦК.

Кроме того, рассказывали, при каких условиях забронированные мужчины могут выезжать за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы