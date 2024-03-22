Стефанишина об ударах по российским НПЗ: действуем по лучшим стандартам НАТО

Нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. Нанося удары по этим объектам наша армия действует по лучшим стандартам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной на "Киевском Форуме безопасности" .

Комментируя статью о якобы призывах США к Украине прекратить удары по российским НПЗ, Стефанишина напомнила об успешных операциях ВСУ на территории страны-агрессора.

"Украинская сторона ответила (по призыву США - ред.), я думаю, как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории Российской Федерации", - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что российские НПЗ являются законными целями с военной точки зрения.

Она также вспомнила свои переговоры с партнерами по Альянсу в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году и просьбу закрыть небо над Украиной.

"Они говорили: "Ольга, ты не понимаешь стандартов НАТО. В натовском понимании "закрыть небо" означает в первую очередь уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая дает возможность бомбить украинские города, заводы, производящие ракеты". Поэтому мы действуем в соответствии с лучшими натовскими стандартами", - отметила Стефанишина.

По ее словам, Украина воюет "теми способностями, ресурсами и практиками, которые у нее сегодня есть".

Что предшествовало

США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также бензину в США, что может помешать переизбранию президента Джо Байдена.

Неоднократные предупреждения из Вашингтона были адресованы чиновникам СБУ и ГУР Минобороны, сообщили источники Financial Times. Оба разведывательных подразделения неуклонно расширяли свои собственные программы беспилотников для нанесения ударов по российским целям на суше, на море и в воздухе с начала полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года.

Один источник сказал, что Белый дом все больше разочаровывается Украиной, чьи беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтяным мощностям.