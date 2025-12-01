Потянет ли отставка Ермака кадровые перестановки в Кабмине: что говорят источники

Возможные кадровые перестановки в правительстве зависят от того, назначат ли кого-то из членов Кабмина новым главой Офиса президента. Пока в планах депутатов только назначение одного нового министра.
Об этом рассказывается в материале РБК-Украина "Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит".
Среди потенциальных кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента есть несколько действующих членов правительства, в частности первый вице-премьер Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль. Поэтому в случае, если кто-то из них перейдет на работу на Банковую, это повлечет за собой соответствующие кадровые перестановки в правительстве.
"Пока этого не произошло, кадровые планы нардепов на эту неделю ограничиваются заполнением одной из двух вакансий в Кабмине - на должность министра юстиции планируют назначить председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Дениса Маслова", - говорится в материале.
Зато должность министра энергетики пока будет оставаться вакантной - на смену уволенному Герману Галущенко не могут найти нужного кандидата.
Напомним, 28 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.
Также НАБУ и САП ранее сообщили о разоблачении коррупционной организации, к которой, по материалам следствия, могли быть причастны высокопоставленные чиновники. В пленках, обнародованных НАБУ, фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.
Правоохранители установили, что участники схемы требовали взятки от контрагентов "Энергоатома" и организовали офис для отмывания денег. После обнародования информации Галущенко отстранили от исполнения обязанностей.
Впоследствии он подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Обоих чиновников президент уже исключил из состава СНБО.