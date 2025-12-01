RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Потянет ли отставка Ермака кадровые перестановки в Кабмине: что говорят источники

Фото: кадровые перестановки в Кабмине (kmu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Возможные кадровые перестановки в правительстве зависят от того, назначат ли кого-то из членов Кабмина новым главой Офиса президента. Пока в планах депутатов только назначение одного нового министра.

Об этом рассказывается в материале РБК-Украина "Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит".

Среди потенциальных кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента есть несколько действующих членов правительства, в частности первый вице-премьер Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль. Поэтому в случае, если кто-то из них перейдет на работу на Банковую, это повлечет за собой соответствующие кадровые перестановки в правительстве.

"Пока этого не произошло, кадровые планы нардепов на эту неделю ограничиваются заполнением одной из двух вакансий в Кабмине - на должность министра юстиции планируют назначить председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Дениса Маслова", - говорится в материале.

Зато должность министра энергетики пока будет оставаться вакантной - на смену уволенному Герману Галущенко не могут найти нужного кандидата.

 

Что предшествовало

Напомним, 28 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

Также НАБУ и САП ранее сообщили о разоблачении коррупционной организации, к которой, по материалам следствия, могли быть причастны высокопоставленные чиновники. В пленках, обнародованных НАБУ, фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.

Правоохранители установили, что участники схемы требовали взятки от контрагентов "Энергоатома" и организовали офис для отмывания денег. После обнародования информации Галущенко отстранили от исполнения обязанностей.

Впоследствии он подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Обоих чиновников президент уже исключил из состава СНБО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакВладимир Зеленский