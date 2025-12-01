Чи потягне відставка Єрмака кадрові перестановки в Кабміні: що кажуть джерела

Серед потенційних кандидатів на посаду нового керівника Офісу президента є декілька діючих членів уряду, зокрема перший віце-прем'єр Михайло Федоров та міністр оборони Денис Шмигаль. Тож у випадку, якщо хтось із них перейде на роботу на Банкову, це потягне за собою відповідні кадрові перестановки в уряді.

"Поки цього не сталося, кадрові плани нардепів на цей тиждень обмежуються заповненням однієї з двох вакансій у Кабміні – на посаду міністра юстиції планують призначити голову парламентського комітету з питань правової політики Дениса Маслова", – йдеться в матеріалі.

Натомість посада міністра енергетики поки залишатиметься вакантною – на зміну звільненому Герману Галущенку не можуть знайти потрібного кандидата.