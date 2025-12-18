RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Нужно ли Украине убрать курс на членство в НАТО из Конституции: что говорит Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что убирать курс на вступление НАТО из Конституции не надо. Позиция союзников по украинскому членству в будущем может измениться.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

Зеленский рассказал, что даже во время первого диалога с 46 президентом США Джо Байденом он поднимал вопрос вступления Украины в НАТО. И тогда Байден сказал, что Украина не будет в Североатлантическом альянсе. 

"Я не считаю, что нам нужно менять нашу Конституцию (по НАТО, - ред.). Это наша Конституция, и это курс. Политика в США последовательна по поводу членства Украины в НАТО, нас там не видят, пока. Все в жизни "пока что". Может, в будущем изменится позиция. Мы боремся за гарантии безопасности", - подчеркнул он. 

Мирный план США

Напомним, в первоначальной версии мирного плана США из 28 пунктов, который обнародовали западные СМИ, упоминался и вопрос украинского членства в НАТО.

В одном из пунктов было сказано, что Украина должна закрепить на законодательном уровне нейтральный статус. При этом Альянс должен зафиксировать, что Украины в НАТО не будет.

Таким образом, сейчас Украина добивается сильных гарантий безопасности от союзников, чтобы предотвратить возможную повторную агрессию со стороны России.

В частности, недавно стало известно, что США предложили Украине гарантии, аналогичные статье 5 Североатлантического договора. Но, по данным Politico, США дали Украине "считанные дни", чтобы принять такое предложение. Американцы якобы предупредили, что последующие предложения будут хуже.

