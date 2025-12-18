Чи потрібно Україні прибрати курс на членство в НАТО з Конституції: що говорить Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прибирати курс на вступ до НАТО з Конституції не треба. Позиція союзників щодо українського членства в майбутньому може змінитися.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі.
Зеленський розповів, що навіть під час першого діалогу з 46 президентом США Джо Байденом він порушував питання вступу України до НАТО. І тоді Байден сказав, що Україна не буде в Північноатлантичному альянсі.
"Я не вважаю, що нам потрібно змінювати нашу Конституцію (щодо НАТО, - ред.). Це наша Конституція, і це курс. Політика в США послідовна з приводу членства України в НАТО, нас там не бачать, поки що. Усе в житті "поки що". Може, в майбутньому зміниться позиція. Ми боремося за гарантії безпеки", - наголосив він.
Нагадаємо, у початковій версії мирного плану США з 28 пунктів, який оприлюднили західні ЗМІ, згадувалося і питання українського членства в НАТО.
В одному з пунктів було сказано, що Україна має закріпити на законодавчому рівні нейтральний статус. При цьому Альянс має зафіксувати, що України в НАТО не буде.
Таким чином, зараз Україна домагається сильних гарантій безпеки від союзників, щоб запобігти можливій повторній агресії з боку Росії.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що США запропонували Україні гарантії, аналогічні статті 5 Північноатлантичного договору. Але, за даними Politico, США дали Україні "лічені дні", щоб прийняти таку пропозицію. Американці нібито попередили, що наступні пропозиції будуть гіршими.