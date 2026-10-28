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Планирует ли Железняк создать собственную партию: нардеп рассказал о политических амбициях

12:53 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Капитонова
Планирует ли Железняк создать собственную партию: нардеп рассказал о политических амбициях Фото: Ярослав Железняк, народный депутат Украины (РБК-Украина)
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Народный депутат Украины, первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк заявил об амбициях продолжать политическую деятельность. Работа над формированием команды и списка законодательных инициатив уже началась.

Об этом он рассказал РБК-Украина в интервью проекту "Не перебивайте" с Владимиром Куренным.

По словам Железняка, старт полноценной политической жизни в стране напрямую зависит от ситуации с безопасностью и решения ряда ключевых организационных вопросов относительно предстоящих выборов.

Отвечая на вопрос журналиста о слухах о возможном создании собственного политического проекта, народный депутат отметил, что хотя формулировка "политический проект" ему не очень нравится, он не скрывает своих амбиций относительно дальнейшей политической жизни.

"Конечно, есть. У меня есть много законопроектов, у меня есть много планов, у меня отличная команда, которую я хочу видеть", - подчеркнул Железняк.

При этом парламентарий подчеркнул, что открыто говорить о желании работать в политике не должно считаться чем-либо негативным. По его мнению, работу депутатов, министров или даже президента, общество должно начать оценивать как практическую деятельность, требуя от наемных государством менеджеров прозрачности, эффективности и соблюдения обещаний.

Условия для выборов и ситуация с безопасностью

Нардеп убежден, что возобновление полноценного политического процесса в Украине возможно только при стабилизации ситуации с безопасностью. Он отметил, что, несмотря на частые публичные обсуждения темы выборов со стороны властей, необходимая законодательная и техническая база к сожалению до сих пор не подготовлена.

"Пока у нас президент Зеленский, я посчитал, по-моему, за последнее время 23 раза комментировал вопрос выборов, но законодательство совсем не изменено. Так вот, ответа на простой вопрос: как у нас люди будут голосовать люди, которые сейчас за границей, временно перемещеные лица, миллион военных - у нас нет", - пояснил депутат.

Ситуация в партии "Голос" и работа парламента

Комментируя деятельность политической партии "Голос", членом которой он является, Железняк напомнил, что из-за требований закона о военном положении деятельность всех партий в стране существенно ограничена или остановлена. Тем не менее, парламентская фракция продолжает работать и обеспечивать поддержку необходимых государственных инициатив.

По словам нардепа, часть его коллег по идеологическим взглядам в будущем захочет продолжать политическую карьеру, тогда как другие могут решить не баллотироваться в следующий созыв, что является абсолютно нормальным процессом. В качестве примера он привел бывшего коллегу по фракции Владимира Цабеля, который отказался от мандата ради работы в сфере милтеха для помощи государству.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты, если выборы состоятся во время войны.

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