Чи планує Железняк створити власну партію: нардеп розповів про політичні амбіції

Народний депутат України, перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк має амбіції продовжувати політичну діяльність та працює над формуванням команди та списку законодавчих ініціатив.

Про це він розповів РБК-Україна в інтерв'ю проєкту "Не перебивайте" з Володимиром Куренним.

За словами Железняка, старт повноцінного політичного життя в країні напряму залежить від безпекової ситуації та вирішення низки ключових організаційних питань щодо майбутніх виборів.

Відповідаючи на запитання журналіста про чутки щодо можливого створення власного політичного проєкту, народний депутат зазначив, що хоча формулювання "політичний проєкт" йому не дуже подобається, він не приховує своїх амбіцій щодо подальшого політичного життя.

"Звичайно, є. В мене є багато законопроєктів, у мене є багато планів, у мене чудова команда, яку я хочу бачити", - наголосив Железняк.

При цьому парламентар підкреслив, що відкрито говорити про бажання працювати в політиці не повинно вважатися чимось негативним. На його думку, роботу депутатів, міністрів чи навіть президента суспільство має почати оцінювати як практичну діяльність, вимагаючи від найманих державою менеджерів прозорості, ефективності та дотримання обіцянок.

Умови для виборів та безпекова ситуація

Нардеп переконаний, що відновлення повноцінного політичного процесу в Україні можливе лише за умови стабілізації безпекової ситуації. Він зауважив, що попри часті публічні обговорення теми виборів із боку влади, необхідна законодавча та технічна база на жаль досі не підготовлена.

"Поки що у нас президент Зеленський, я порахував, по-моєму, за останній час 23 рази коментував питання виборів, але законодавство зовсім не змінено. Так от, відповідь на просте запитання: як у нас люди будуть голосувати люди, які зараз за кордоном, тимчасово переміщені особи, мільйон військових - у нас немає", - пояснив депутат.

Ситуація у партії "Голос" та робота парламенту

Коментуючи діяльність політичної партії "Голос", членом якої він є, Железняк нагадав, що через вимоги закону про воєнний стан діяльність усіх партій в країні наразі суттєво обмежена або зупинена. Попри це, парламентська фракція продовжує працювати і забезпечувати підтримку необхідних державних ініціатив.

За словами нардепа, частина його колег за ідеологічними поглядами у майбутньому захоче продовжувати політичну кар'єру, тоді як інші можуть вирішити не балотуватися до наступного скликання, що є абсолютно нормальним процесом. Як приклад він навів колишнього колегу по фракції Володимира Цабеля, який склав мандат заради роботи у сфері мілтеху задля допомоги державі.