Планирует ли Канада отправлять инструкторов в Украину: ответ министра обороны

Канада считает, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы направлять военных инструкторов в Украину.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Обсуждался вопрос о миссии НАТО для усиления подготовки (украинских военных - ред.). В настоящее время обстоятельства не позволяют, на мой взгляд, направить канадских инструкторов в Украину", - подчеркнул министр по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО. Он добавил, что существует “вполне понятная” озабоченность насчет расширения программы подготовки украинских защитников. Стоит заметить, что с 2015 года Канада помогла обучить более 40 000 украинских солдат. Перед началом полномасштабной войны она вывела своих инструкторов из Украины.