ua en ru
Вт, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи планує Канада відправляти інструкторів до України: відповідь міністра оборони

Понеділок 17 червня 2024 22:48
UA EN RU
Чи планує Канада відправляти інструкторів до України: відповідь міністра оборони Фото: Білл Блер, міністр оборони Канади (facebook.com/CanadianPoliceAssociation)
Автор: Іван Носальський

Канада вважає, що зараз не найкращий час для того, щоб направляти військових інструкторів в Україну.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Обговорювалося питання про місію НАТО для посилення підготовки (українських військових - ред.). Наразі обставини не дозволяють, на мій погляд, направити канадських інструкторів в Україну", - наголосив міністр за підсумками зустрічі голів Міноборони країн НАТО.

Він додав, що існує "цілком зрозуміле" занепокоєння щодо розширення програми підготовки українських захисників.

Варто зауважити, що з 2015 року Канада допомогла навчити понад 40 тисяч українських солдатів. Перед початком повномасштабної війни вона вивела своїх інструкторів з України.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що його країна хоче створити коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну для навчання українських солдатів.

Це сталося після того, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив плани Парижа відправити своїх інструкторів до України.

На тлі такої інформації у Росії почали розкидатися погрозами. Зокрема, речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов заявляв, що французькі інструктори будуть "законною ціллю".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну
Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі