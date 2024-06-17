Чи планує Канада відправляти інструкторів до України: відповідь міністра оборони
Канада вважає, що зараз не найкращий час для того, щоб направляти військових інструкторів в Україну.
Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Обговорювалося питання про місію НАТО для посилення підготовки (українських військових - ред.). Наразі обставини не дозволяють, на мій погляд, направити канадських інструкторів в Україну", - наголосив міністр за підсумками зустрічі голів Міноборони країн НАТО.
Він додав, що існує "цілком зрозуміле" занепокоєння щодо розширення програми підготовки українських захисників.
Варто зауважити, що з 2015 року Канада допомогла навчити понад 40 тисяч українських солдатів. Перед початком повномасштабної війни вона вивела своїх інструкторів з України.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що його країна хоче створити коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну для навчання українських солдатів.
Це сталося після того, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив плани Парижа відправити своїх інструкторів до України.
На тлі такої інформації у Росії почали розкидатися погрозами. Зокрема, речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов заявляв, що французькі інструктори будуть "законною ціллю".
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