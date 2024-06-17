Чи планує Канада відправляти інструкторів до України: відповідь міністра оборони

Канада вважає, що зараз не найкращий час для того, щоб направляти військових інструкторів в Україну.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Обговорювалося питання про місію НАТО для посилення підготовки (українських військових - ред.). Наразі обставини не дозволяють, на мій погляд, направити канадських інструкторів в Україну", - наголосив міністр за підсумками зустрічі голів Міноборони країн НАТО. Він додав, що існує "цілком зрозуміле" занепокоєння щодо розширення програми підготовки українських захисників. Варто зауважити, що з 2015 року Канада допомогла навчити понад 40 тисяч українських солдатів. Перед початком повномасштабної війни вона вивела своїх інструкторів з України.