Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: результаты опроса

Как рассказал соучредитель и CEO Rating Group Алексей Антипович, отношение к идее запрета УПЦ МП из-за связей с Русской Православной Церковью (РПЦ) поддерживают 57% опрошенных.

Однако сами представители УПЦ на уровне 47% (от опрошенных представителей УПЦ - ред.) не согласны с этим решение.

Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)

В то же время за введение санкций в отношении предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия поддерживают почти 70% украинцев.

"Но опять же несогласие представителей УПЦ есть. Оно составляет около 30% (от опрошенных представителей УПЦ - ред.)", - отметил Антипович.

Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)