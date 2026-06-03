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Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: результаты опроса

13:11 03.06.2026 Ср
2 мин
Как граждане относятся к УПЦ МП?
aimg Татьяна Степанова
Фото: митрополит Онуфрий (facebook.com/Metropolitan.Onufriy)

Более половины украинцев поддерживают идею запрета Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов опроса социологической группы Rating Group.

Как рассказал соучредитель и CEO Rating Group Алексей Антипович, отношение к идее запрета УПЦ МП из-за связей с Русской Православной Церковью (РПЦ) поддерживают 57% опрошенных.

Однако сами представители УПЦ на уровне 47% (от опрошенных представителей УПЦ - ред.) не согласны с этим решение.

Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)

В то же время за введение санкций в отношении предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия поддерживают почти 70% украинцев.

"Но опять же несогласие представителей УПЦ есть. Оно составляет около 30% (от опрошенных представителей УПЦ - ред.)", - отметил Антипович.

Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)

Связь УПЦ МП с РПЦ

Напомним, в прошлом году стало известно, что Киевская митрополия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, несмотря на публичные заявления о независимости, сохраняет связь с Русской Православной Церковью.

Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что Киевская митрополия УПЦ МП имеет признаки аффилиации с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена.

Позже ГЭСС подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Митрополита Онуфрия лишили гражданства

Напомним, в 2025 году Служба безопасности Украины сообщила, что на основании собранной ею информации предстоятеля УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины.

Выяснилось, что у митрополита есть российский паспорт. РБК-Украина уже получило фото документа.

По информации правоохранителей, митрополит Онуфрий получил паспорт РФ еще в 2002 году.

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