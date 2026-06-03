Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: результаты опроса

Более половины украинцев поддерживают идею запрета Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов опроса социологической группы Rating Group.
Как рассказал соучредитель и CEO Rating Group Алексей Антипович, отношение к идее запрета УПЦ МП из-за связей с Русской Православной Церковью (РПЦ) поддерживают 57% опрошенных.
Однако сами представители УПЦ на уровне 47% (от опрошенных представителей УПЦ - ред.) не согласны с этим решение.
Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)
В то же время за введение санкций в отношении предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия поддерживают почти 70% украинцев.
"Но опять же несогласие представителей УПЦ есть. Оно составляет около 30% (от опрошенных представителей УПЦ - ред.)", - отметил Антипович.
Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)
Напомним, в прошлом году стало известно, что Киевская митрополия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, несмотря на публичные заявления о независимости, сохраняет связь с Русской Православной Церковью.
Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что Киевская митрополия УПЦ МП имеет признаки аффилиации с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена.
Позже ГЭСС подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Напомним, в 2025 году Служба безопасности Украины сообщила, что на основании собранной ею информации предстоятеля УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины.
Выяснилось, что у митрополита есть российский паспорт. РБК-Украина уже получило фото документа.
По информации правоохранителей, митрополит Онуфрий получил паспорт РФ еще в 2002 году.