Пойдет ли Россия на повторное наступление из Беларуси: мнения экспертов о вероятности и сроках

Международные аналитики ISW допускают новое наступление в Украину с территории Беларуси, которое может начаться осенью. Однако мнения по этому поводу у украинских военных несколько разделились: одни видят такую угрозу, другие - отвергают.

Масштабные учения в Беларуси, как один из факторов

Как пояснил РБК-Украина экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, аналитики Американского института изучения войны (ISW) ориентируются на критерии масштабных учений в Беларуси.

"В течение этого года на территории РБ состоятся три масштабных обучения, в частности, и с участием стран-членов ОДКБ. И фактически осенние маневры будут с большим количеством военной техники и личного состава. Конечно, это может повлечь за собой предпосылки для российского вторжения", - говорит Селезнев.

В свою очередь, он отметил, если вспомнить события февраля прошлого года, то именно вторжению РФ в Украину предшествовали масштабные маневры, которые происходили в Беларуси в январе.

"Поэтому считаю, что из этих соображений выходят аналитики, когда дают такие прогнозы. Впрочем, американцы озвучили важный тезис: сейчас наступление с территории Беларуси маловероятно и может произойти ближе к осени. А вот что там будет осенью, в частности в плане освобождения своих территорий украинскими Силами обороны, неизвестно", - обращает внимание Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что территория Черниговской, Сумской и Киевской областей освобождена от врага еще в апреле прошлого года. Но вместе с тем граничащие с РФ общины постоянно страдают от обстрелов россиян.

"Можно ли сказать, что для них война закончилась? Ведь они постоянно находятся в зоне риска из-за вражеских обстрелов со стороны РФ", - сказал Селезнев.

Эксперт также оценил, хватит ли РФ живого ресурса и техники, чтобы провести новое наступление из Беларуси осенью, если Украина уже одержит победу над врагом, выйдя на границы 1991 года.

"Выйдя на границы 1991 года мы можем уничтожить группировку российских войск, которые действовали в Украине в рамках так называемой "СВО", но это не значит, что можно убить всех российских "вояк". Вполне вероятно, что какая-нибудь группировка войск путинской армии сможет создаться на территории Беларуси", - считает Селезнев.

Вместе с тем военный эксперт призывает не забегать в прогнозах событий слишком далеко.

"Поскольку для того, чтобы понимать, что путинская армия готова для наступления на том или ином участке фронта, они должны сосредоточить ударную группировку. И ее количество должно составлять несколько десятков тысяч человек, соответственно бронетехника и запасы и т.д. То есть все то, что нужно для активных боевых действий в течение минимум двух недель. Это уже будет четким признаком того, что войска РФ готовы атаковать на той или иной территории, где она это все соберет", - пояснил Селезнев.

По его словам, время для подготовки соответствующих группировок составляет где-то до 4 недель, не меньше. Но это в любом случае время, которое и украинская сторона имеем в подготовку к ответной реакции.

Россиянам не хватит сил?

Несколько противоположного мнения придерживается военный эксперт, полковник Роман Свитан.

Как он рассказал изданию, исходя из сил и средств россиян, которые у них сейчас есть, и которые они могут организовать в ближайшие полгода, они будут заниматься укреплением и удержанием южного и восточного фронта: Херсонского, Запорожского, Донецкого и Луганского.

"Поэтому ближайшие полгода у россиян нет сил и средств для наступательных действий нигде, кроме этих четырех участков. Скорее всего, если будет какое-то новое наступление РФ, его попытка или продолжение - это все преимущественно в районе Донецкой и Луганской области. Может, часть Запорожской. Но в другой части это невозможно", - считает Свитан.

По его словам, для выполнения задач большого нового масштабного наступления на Украину россияне и до конца этого года не соберут достаточное количество войск для того, чтобы наступать со стороны Беларуси.

"Поскольку для того, чтобы еще раз попытаться провести полномасштабное наступление, россиянам нужна по меньшей мере двухмиллионная армия, которую нужно готовить несколько лет. Поэтому я исключаю наступление со стороны РБ не то чтобы в ближайшей перспективе, а вообще. Они просто не будут успевать за определенными темпами развития ситуации. Поэтому белорусское направление маловероятно в плане нового наступления", - отметил Свитан.

Он считает, что россияне будут использовать территорию РБ для отвлечения наших войск и каких-либо возможных провокаций на границе, но не больше.

"Если же говорить о широкомасштабных наступательных действиях, именно всеохватывающих, то в ближайшие 10 лет россияне не смогут этого выполнить. Их "Оборонпром" не готов выпускать такое количество вооружения. А вот удерживать фронт они постараются", - добавил Свитан.

РФ хочет наступления из Беларуси, но сейчас не имеет мощностей

Военный, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун отметил, что сейчас трудно утверждать, смогут ли россияне провести новое наступление из Беларуси, или нет, но остается фактом, что сейчас у врага для этого мало мощностей.

"По состоянию на данный момент у них точно для этого нет достаточно техники для этого (наступления из Беларуси - ред.). Все что они могут сделать - это устраивать своими маневрами отвлечение внимания наших военных. Они действительно очень хотят этого, но насколько это им может удаться не знаю. Нет у них мощностей, чтобы наступать из РБ", - говорит Ягун.

По его словам, РФ "протестировала" действия своих пехотных подразделений, чтобы увидеть, на что те способны.

"Это именно те подразделения, которые они сконцентрировали на Соледаре и Бахмуте. Таким образом в РФ хотели посмотреть, действительно ли им удастся достичь каких-либо "успехов", используя исключительно пехотные подразделения и типичное оружие, без бронетехники. И вот они решили, что "смогли", - говорит Ягун.

По словам эксперта, в РФ будут проводить мобилизацию, чтобы "спасти" ситуацию в свою пользу.

"При этом да, нам будет тяжело, мы будем держать волна за волной, но это современная война. Вопрос не в том, что они могут протиснуть фронт или захватить какую-то территорию, а в том, что не могут ее удержать. Это показала Харьковская и Херсонская область. Так что нормальная наступательная мобильная операция Украины, а также и мотивированная, не оставляет никаких шансов для России. Вот и все", - подытожил Ягун.

Напомним, в американском Институте изучения войны (ISW) спрогнозировали, что повторное наступление России из Беларуси может произойти в конце 2023 года, а именно - осенью. Там считают, что пока такая угроза маловероятна, учитывая текущую ситуацию.

Добавим, украинские власти и военное командование неоднократно предупреждали о подготовке РФ к новому этапу эскалации и одним из возможных направлений может стать Беларусь, но на данный момент ни украинские, ни иностранные разведки не фиксируют готовности РФ к такому шагу.