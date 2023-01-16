Новый срок. Путин хочет, чтобы "главный по войне" захватил Донбасс до марта, - ГУР

Об этом заявил представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал FREEДОМ .

По словам Юсова, российский президент не обращает внимания на то, что действительно происходит на фронте. Его основной целью продолжает оставаться уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, уничтожение Украины как независимого государства.

"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, - это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта", - сказал Юсов.

Он обратил внимание на то, что перед оккупационными властями уже неоднократно менялись сроки поставленных задач.

"Год, как они "3 дня берут Киев". Ну, в общем, однако, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз", - заметил Юсов.

Юсов рассказал, что у разведки есть информация о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта". Вся информация отслеживается и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских Сил обороны", - подчеркнул Юсов.