ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый срок. Путин хочет, чтобы "главный по войне" захватил Донбасс до марта, - ГУР

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 января 2023 20:07
Новый срок. Путин хочет, чтобы "главный по войне" захватил Донбасс до марта, - ГУР Фото: командующий российскими войсками в Украине Валерий Герасимов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент России Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российскими войсками в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта.

Об этом заявил представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал FREEДОМ .

По словам Юсова, российский президент не обращает внимания на то, что действительно происходит на фронте. Его основной целью продолжает оставаться уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, уничтожение Украины как независимого государства.

"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, - это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта", - сказал Юсов.

Он обратил внимание на то, что перед оккупационными властями уже неоднократно менялись сроки поставленных задач.

"Год, как они "3 дня берут Киев". Ну, в общем, однако, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз", - заметил Юсов.

Юсов рассказал, что у разведки есть информация о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта". Вся информация отслеживается и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских Сил обороны", - подчеркнул Юсов.

Напомним, 11 января стало известно, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Позже в Институте изучения войны подчеркивали, что такое назначение является частично политическим решением. Таким образом, диктатор Владимир Путин хочет ослабить власть силовиков, фаворитом которых был Сергей Суровикин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Артур Герасимов
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа