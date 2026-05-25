Украина перезахоронит останки еще одного лидера ОУН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы уже начали работу, чтобы Евгений Коновалец вернулся домой, как и многие другие такие украинцы", - сказал президент во время перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника вместе с женой.

"Я благодарен каждому и каждой, кто работал, чтобы такое возвращение украинских величественных фигур происходило и чтобы украинский народ получил свой Пантеон героев. Еще в 2019 году мы начали такой разговор с Русланом Стефанчуком, о возвращении украинских героев, создании Пантеона", - добавил Зеленский.

Также информацию о перезахоронении лидера ОУН Коновальца подтвердила заместитель руководителя Офиса президента Ирины Верещук, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Верещук объявила о предстоящем перезахоронении сразу после церемонии возвращения останков главы ОУН Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник на Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).

"Следующим будет Евгений Коновалец, он похоронен в Роттердаме. У нас уже есть разрешение, мы готовимся и осуществим чин перезахоронения в ближайшее время", - сказала она.

Коновалец похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды). Он был полковником Армии УНР, командиром Сечевых Стрельцов и первым председателем Организации украинских националистов.

Верещук также уточнила, что программа перезахоронений не ограничивается деятелями XX века. Речь идет и о фигурах времен Княжеской и Казацкой эпохи.

Решение по каждому конкретному деятелю будет приниматься отдельным постановлением Кабинета министров.

Над списком из сотни имен уже работают

Председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов сообщил, что сейчас прорабатываются кандидатуры более ста выдающихся фигур.

При этом вопрос о возможном перезахоронении Степана Бандеры спикеры оставили без ответа.

Что будет с Национальным Пантеоном

На вопрос, могут ли перезахороненные на НВМК лица впоследствии быть перенесены в Национальный пантеон, Верещук ответила, что сначала надо принять соответствующий закон.

Именно он определит, кто и при каких условиях может быть похоронен в Пантеоне.

В конце марта руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что вскоре подаст президенту предложения по созданию Пантеона выдающихся украинцев - среди кандидатов есть и те, кто сейчас похоронен за границей.