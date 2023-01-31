Получит ли Украина танки Leclerc от Франции: что говорят Резников и Лекорню

Власти Франции размышляют над тем, предоставлять ли украинским военным танки Leclerc. Однако уже принято решение о передаче гаубиц Caesar.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

По словам Резникова, для начала необходимо понять, какие ресурсы будут тратиться на обслуживание танков Leclerc. Он заявил, что именно от этого зависит, как можно будет использовать технику.

"Для нас была важна лидерская позиция Франции, потому что она первая объявила о танках AMX-10. Это стало тем маленьким снежным шариком, который сдвинул снежную массу", - сказал украинский министр обороны.

В свою очередь, Лекорню напомнил, что Франция одной из первых предоставляли для Украины танки.

"Возможно, кого-то интересует, будут ли это гусеничные танки, или колесные, в любом случае - танк это танк. К тому же мы знаем, какие реалии вокруг Leclerc. Он не был никогда слишком много экспортируемым танком, то есть его рычажный эффект не был столь значительным, и хотя оно является технологически совершенным произведением, однако его техническое обслуживание достаточно сложно и это также нужно принимать во внимание", - сказал он.

Лекарню также напомнил, что Франция планирует доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC уже в феврале. Они больше подходят для условий, в которых их будут использовать.