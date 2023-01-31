ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Получит ли Украина танки Leclerc от Франции: что говорят Резников и Лекорню

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 17:55
Получит ли Украина танки Leclerc от Франции: что говорят Резников и Лекорню Фото: танк Leclerc (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Франции размышляют над тем, предоставлять ли украинским военным танки Leclerc. Однако уже принято решение о передаче гаубиц Caesar.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на совместной конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

По словам Резникова, для начала необходимо понять, какие ресурсы будут тратиться на обслуживание танков Leclerc. Он заявил, что именно от этого зависит, как можно будет использовать технику.

"Для нас была важна лидерская позиция Франции, потому что она первая объявила о танках AMX-10. Это стало тем маленьким снежным шариком, который сдвинул снежную массу", - сказал украинский министр обороны.

В свою очередь, Лекорню напомнил, что Франция одной из первых предоставляли для Украины танки.

"Возможно, кого-то интересует, будут ли это гусеничные танки, или колесные, в любом случае - танк это танк. К тому же мы знаем, какие реалии вокруг Leclerc. Он не был никогда слишком много экспортируемым танком, то есть его рычажный эффект не был столь значительным, и хотя оно является технологически совершенным произведением, однако его техническое обслуживание достаточно сложно и это также нужно принимать во внимание", - сказал он.

Лекарню также напомнил, что Франция планирует доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC уже в феврале. Они больше подходят для условий, в которых их будут использовать.

Напомним, во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

Кроме того, ранее во Франции официально объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Франция Вооруженные силы Украины
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира