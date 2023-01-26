Франция не исключает передачу Украине истребителей, но есть условие

Правительство Франции не исключает поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны, подрыву национальной или европейской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы должны рассматривать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми. Мы увидим в ближайшие недели, что произойдет дальше, поскольку все развивается быстро", - сказал журналистам глава комитета Национальной ассамблеи по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Франции Томас Гасиллуд.

Он также отметил, что Франция вряд ли пришлет танки из своего боевого флота Leclerc, поскольку они не вписываются в поставки США и Германии, объявленные накануне.

"Они не лучший актив, который мы можем предоставить Украине, в том числе потому, что украинцам будет дорого и сложно иметь дело с разными типами танков. Мы думаем, например, о наземно-воздушных мощностях", - сказал Гасиллуд.

Он отметил, что как для танков, так и для самолетов нужна трудоемкая специализированная подготовка.