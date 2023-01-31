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Франция пообещала Украине еще 12 гаубиц Caesar

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 16:54
Франция пообещала Украине еще 12 гаубиц Caesar Фото: Себастьян Лекарня, министр обороны Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинским военным будет передано на вооружение гаубицы Caesar. Их предоставит Франция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорня.

Всего будет передано 12 гаубиц Caesar. Кроме того, французское правительство направит в Польшу 150 своих военных, которые проведут обучение для украинских солдат. Их будут учить работать с системами ПВО.

"Мы будем готовить воинов, которые будут применять системы ПВО. Это все будет обсуждаться", - заявил Лекорню.

Он напомнил, что Франция уже предоставила Украине 18 таких орудий, однако одна из них пока не работает. Лекарню сказал, что необходимо провести техническое обслуживание тех орудий, которые остались в использовании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Франция рассматривает запрос Украины на обучение пилотов истребителей. Этот вопрос должен рассматриваться во время визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Париж.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, отметив, что нет ничего запрещенного в этом.

Кроме того, о возможности передачи авиации Украине заговорили в США и Нидерландах.

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