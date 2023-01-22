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Макрон не исключил предоставление Украине танков Leclerc и назвал три условия

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Франция, Воскресенье 22 января 2023 20:01
Макрон не исключил предоставление Украине танков Leclerc и назвал три условия Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Ничего не исключено, и это оценивается коллективно по трем критериям", – сказал президент Франции.

По его словам, во-первых, этот танк не должен стать причиной для эскалации, во-вторых, он должен оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии и в-третьих, он не должен "ослаблять нашу собственную обороноспособность".

Напомним, по данным западных СМИ, Франция рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc.

Что известно о танках Leclerc и какова вероятность того, что Украина их получит - читайте в материале РБК-Украина.

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