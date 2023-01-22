Макрон не исключил предоставление Украине танков Leclerc и назвал три условия

Сегодня, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"Ничего не исключено, и это оценивается коллективно по трем критериям", – сказал президент Франции.

По его словам, во-первых, этот танк не должен стать причиной для эскалации, во-вторых, он должен оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии и в-третьих, он не должен "ослаблять нашу собственную обороноспособность".