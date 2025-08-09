RU

Общество Образование Деньги Изменения

Обязательна ли ВВК для забронированных и тех, кто имеет отсрочку: ответ Минобороны

Фото: в Минобороны объяснили, нужно ли ВВК для забронированных (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанные с отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на военно-врачебную комиссию. Однако есть некоторые исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве отметили, что это определено порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета министров.

Однако есть определенные исключения. Военнообязанные с отсрочкой или бронированием могут быть отправлены на ВВК, если они:

  • принимаются на военную службу по контракту;
  • были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью);
  • самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

 

 

Мобилизация в Украине

Напомним, что президент Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней до 5 ноября 2025 года.

Общая мобилизация охватывает годных к службе военнообязанных мужчин (с определенными исключениями). Женщины, которые имеют военную специальность, могут быть также мобилизованы только по собственному желанию.

Также отметим, что ранее мобилизационный возраст в Украине снизили с 27 до 25 лет. Но в Раде отмечают, что еще больше уменьшать мобилизационный возраст не собираются.

Во время действия военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий граждан, которые имеют право на пересечение границы при наличии соответствующих документов. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

ТЦКВЛКМобилизация в Украине