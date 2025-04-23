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Рада не будет "играть" с возрастом: Стефанчук сделал четкое заявление о мобилизации

Среда 23 апреля 2025 15:23
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Рада не будет "играть" с возрастом: Стефанчук сделал четкое заявление о мобилизации Фото: Спикер парламента Руслан Стефанчук (rada.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что правительство не будет рассматривать вопрос снижения мобилизационного возраста. По его словам, главным приоритетом остается победа Украины и сохранение государственности.

Об этом заявил Стефанчук, сообщает РБК-Украина в эфире Громадського радио.

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста.

По словам председателя Верховной Рады, главной целью на сегодняшний день является победа Украины и сохранение ее государственности.

Он отметил, что парламент уже предпринял шаги, снизив мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, и предоставляется возможность заключать контракт с Вооруженными силами для добровольного участия в защите страны.

Стефанчук отметил, что парламент не будет менять призывной возраст и "играть" с ним, поскольку важно думать не только об обороне, но и о будущем Украины.

"Тот "золотой фонд" Украины, кому сейчас от 0 до 18 лет, именно они будут отстраивать страну после победы", - подчеркнул он.

Также, он подчеркнул, что ВСУ воюют ради этих молодых людей, чтобы они имели возможность жить и развивать свою страну в мирном будущем.

"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу - по снижению возраста мобилизации", - добавил Стефанчук.

Снижение призывного возраста в Украине

Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

В то же время стоит отметить, что тема мобилизации в Украине с 18 лет все активнее обсуждается в публичном пространстве. В частности, на этом настаивают западные партнеры. Однако украинская власть не готова на такой шаг.

Сейчас в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.

Подробнее о том, что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад, - читайте в материале РБК-Украина.

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