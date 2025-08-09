Чи обов'язкова ВЛК для заброньованих і тих, хто має відстрочку: відповідь Міноборони

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів до 5 листопада 2025 року.

Загальна мобілізація охоплює придатних до служби військовозобов'язаних чоловіків (з певними винятками). Жінки, які мають військову спеціальність, можуть бути також мобілізовані лише за власним бажанням.

Також зазначимо, що раніше мобілізаційний вік в Україні знизили з 27 до 25 років. Але в Раді наголошують, що ще більше зменшувати мобілізаційний вік не збираються.

Під час дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак існують винятки для певних категорій громадян, які мають право на перетин кордону за наявності відповідних документів. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.