Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Настаивает ли Украина на прекращении огня до переговоров с РФ: что говорит Ермак

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Прекращение огня необходимо для того, чтобы вести мирные переговоры с Россией. Диалог продолжать сложно, когда по Украине бьют дронами и ракетами.

Как передает РБК-Украина, об этом на онлайн-брифинге для журналистов заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак напомнил, что еще на встрече с украинской делегацией в Джидде весной США предложили безусловное прекращение огня. И президент Украины Владимир Зеленский сразу согласился. Но потом в Вашингтоне увидели, что РФ не устраивают такие условия. 

По словам руководителя ОП, европейские лидеры вернулись к этому вопросу во время недавней встречи в Белом доме.

"Как можно говорить о каких-то переговорах, когда летят ракеты и дроны. И какие-либо переговоры невозможно завершить за одну встречу, потому что это большая война. И поэтому сегодня все понимают, что ceasefire (прекращение огня - ред.) нужен. Мы говорим, давайте определим четкий срок этого ceasefire, в течение которого все будут 24/7 работать над переговорами и искать вариант какого-либо соглашения", - добавил Ермак. 

Он подчеркнул, что американцы никогда не были против прекращения огня, а Россия в свою очередь от этого отказывается и просто меняет свой стамбульский ультиматум, который она выдвинула в 2022 году. 

Также руководитель ОП обратил внимание, что после встречи в Белом доме для американцев был ужасным тот удар, который Россия нанесла по Украине в ночь на 28 августа. 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не выдвигает условий для его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава украинского государства отмечал, что решения в РФ принимает только Путин, поэтому такая встреча необходима для мира.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что он хочет видеть мирное соглашение между Украиной и Россией без прекращения огня. На этом также настаивает Москва.

