Настаивает ли Украина на прекращении огня до переговоров с РФ: что говорит Ермак

Ермак напомнил, что еще на встрече с украинской делегацией в Джидде весной США предложили безусловное прекращение огня. И президент Украины Владимир Зеленский сразу согласился. Но потом в Вашингтоне увидели, что РФ не устраивают такие условия.

По словам руководителя ОП, европейские лидеры вернулись к этому вопросу во время недавней встречи в Белом доме.

"Как можно говорить о каких-то переговорах, когда летят ракеты и дроны. И какие-либо переговоры невозможно завершить за одну встречу, потому что это большая война. И поэтому сегодня все понимают, что ceasefire (прекращение огня - ред.) нужен. Мы говорим, давайте определим четкий срок этого ceasefire, в течение которого все будут 24/7 работать над переговорами и искать вариант какого-либо соглашения", - добавил Ермак.

Он подчеркнул, что американцы никогда не были против прекращения огня, а Россия в свою очередь от этого отказывается и просто меняет свой стамбульский ультиматум, который она выдвинула в 2022 году.

Также руководитель ОП обратил внимание, что после встречи в Белом доме для американцев был ужасным тот удар, который Россия нанесла по Украине в ночь на 28 августа.