Чи наполягає Україна на припиненні вогню до переговорів із РФ: що каже Єрмак

Єрмак нагадав, що ще на зустрічі з українською делегацією в Джидді навесні США запропонували безумовне припинення вогню. І президент України Володимир Зеленський одразу погодився. Але потім у Вашингтоні побачили, що РФ не влаштовують такі умови.

За словами керівника ОП, європейські лідери повернулися до цього питання під час нещодавньої зустрічі в Білому домі.

"Як можна говорити про якісь переговори, коли летять ракети і дрони. І будь-які переговори неможливо завершити за одну зустріч, тому що це велика війна. І тому сьогодні всі розуміють, що ceasefire (припинення вогню - ред.) потрібен. Ми говоримо, давайте визначимо чіткий термін цього ceasefire, протягом якого всі будуть 24/7 працювати над переговорами і шукати варіант будь-якої угоди", - додав Єрмак.

Він наголосив, що американці ніколи не були проти припинення вогню, а Росія, своєю чергою, від цього відмовляється і просто змінює свій стамбульський ультиматум, який вона висунула 2022 року.

Також керівник ОП звернув увагу, що після зустрічі в Білому домі для американців був жахливим той удар, який Росія завдала по Україні в ніч на 28 серпня.