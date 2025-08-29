UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Чи наполягає Україна на припиненні вогню до переговорів із РФ: що каже Єрмак

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Припинення вогню необхідне для того, щоб вести мирні переговори з Росією. Діалог продовжувати складно, коли по Україні б'ють дронами і ракетами.

Як передає РБК-Україна, про це на онлайн-брифінгу для журналістів заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак нагадав, що ще на зустрічі з українською делегацією в Джидді навесні США запропонували безумовне припинення вогню. І президент України Володимир Зеленський одразу погодився. Але потім у Вашингтоні побачили, що РФ не влаштовують такі умови.

За словами керівника ОП, європейські лідери повернулися до цього питання під час нещодавньої зустрічі в Білому домі.

"Як можна говорити про якісь переговори, коли летять ракети і дрони. І будь-які переговори неможливо завершити за одну зустріч, тому що це велика війна. І тому сьогодні всі розуміють, що ceasefire (припинення вогню - ред.) потрібен. Ми говоримо, давайте визначимо чіткий термін цього ceasefire, протягом якого всі будуть 24/7 працювати над переговорами і шукати варіант будь-якої угоди", - додав Єрмак.

Він наголосив, що американці ніколи не були проти припинення вогню, а Росія, своєю чергою, від цього відмовляється і просто змінює свій стамбульський ультиматум, який вона висунула 2022 року.

Також керівник ОП звернув увагу, що після зустрічі в Білому домі для американців був жахливим той удар, який Росія завдала по Україні в ніч на 28 серпня.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не висуває умов для його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава української держави зазначав, що рішення в РФ ухвалює тільки Путін, тому така зустріч необхідна для миру.

При цьому президент США Дональд Трамп заявляв, що він хоче бачити мирну угоду між Україною і Росією без припинення вогню. На цьому також наполягає Москва.

Російська ФедераціяАндрій ЄрмакМирні переговориПеремир'я Росії та УкраїниРежим припинення вогнюВійна в Україні