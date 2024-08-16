Надолго ли ВСУ зашли в Курскую область: мнение эксперта

Украинские войска не собираются быстро выходить из Курской области. Об этом говорит то, что Украина вводит военную комендатуру в городе Суджа, берет на себя вопросы безопасности гражданских и строит инженерно-фортификационные сооружения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "История может затянуться". Зачем комендатура в Курской области и надолго ли там Украина?

"Наши войска роют окопы, сооружают блиндажи и проходят опасные направления. То есть создают все необходимое, чтобы вести длительную оборонительную операцию", - отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

При этом он добавил, что то, как долго продлится операция, спрогнозировать сложно. Все зависит от ресурсов украинской армии и российских войск.

"Здесь нельзя делать никаких прогнозов. Если россияне подтянут большое количество резервов и пойдут в наступление, мы, соответственно, будем вынуждены перейти в маневренную оборону. А если они не смогут, и у нас будет достаточно ресурсов, думаю, вся эта история может достаточно серьезно затянуться. Не только на месяц-два, а на гораздо дольше", - считает эксперт.

В то же время, по его словам, сейчас слишком много факторов неопределенности. Во-первых, неизвестно, какие ресурсы готовы привлечь ВСУ для удержания и поддержки Курского плацдарма. Во-вторых, непонятно, к чему готова российская армия для его ликвидации.

"Поэтому пока, я думаю, не стоит строить каких-либо предположений", - подытожил Селезнев.